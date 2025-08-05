晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

哭啊！ 《鬼滅之刃無限城》台灣列輔12級家長傷腦筋

動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台列為「輔12」級。（翻攝自X）動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台列為「輔12」級。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本票房已破175億日圓（約新台幣35.6億元），台灣也即將於8月8日上映，許多愛好者已搶購預售票，更造成電影院系統當機。不過，該片在台灣分級為「輔12」，讓許多等了一年的小影迷哭哭。

「輔12」代表《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》被列為「輔導12歲級」，也就是說未滿12歲不得觀看，即使有家長陪同也不行。代理商木棉花多次透過網站說明，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》台灣分級為輔12，希望觀眾購票時要注意。

動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣即將在8月8日上映。（本報資料照，木棉花提供）動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣即將在8月8日上映。（本報資料照，木棉花提供）

許多家長對此有不同看法，認為「暈倒～小孩子很期待說」、「為啥小孩不能看啊 電視都看完了」、「哥哥看，弟弟外面站嗎？」甚至有些網友建議乾脆剪成兩個版本。另一派網友則認為《鬼滅》本來就不是給孩子看的，直嗆「未來家長們少在那邊情緒勒索，到時看完又說太過血腥殘忍」、「鬼滅從來就不是給小朋友看的」。

動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》殘忍場景未經過間接模糊處理或刪減。（翻攝自X）動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》殘忍場景未經過間接模糊處理或刪減。（翻攝自X）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章在日本分級為「PG12」，代表「未滿12歲兒童觀賞時，需有家長或保護者陪同建議、指導」。由於分級制度不同，因此在台灣小於12歲的觀影者無法觀看，不過日本也有影迷表示，電影內容比想像中流了更多的血，擔心孩子看了會覺得太過殘酷，且片中殘酷場景未經過間接模糊處理或刪減，因此才有12歲以下兒童不得觀賞的疑慮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中