哭啊！ 《鬼滅之刃無限城》台灣列輔12級家長傷腦筋

動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台列為「輔12」級。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本票房已破175億日圓（約新台幣35.6億元），台灣也即將於8月8日上映，許多愛好者已搶購預售票，更造成電影院系統當機。不過，該片在台灣分級為「輔12」，讓許多等了一年的小影迷哭哭。

「輔12」代表《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》被列為「輔導12歲級」，也就是說未滿12歲不得觀看，即使有家長陪同也不行。代理商木棉花多次透過網站說明，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》台灣分級為輔12，希望觀眾購票時要注意。

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動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣即將在8月8日上映。（本報資料照，木棉花提供）

許多家長對此有不同看法，認為「暈倒～小孩子很期待說」、「為啥小孩不能看啊 電視都看完了」、「哥哥看，弟弟外面站嗎？」甚至有些網友建議乾脆剪成兩個版本。另一派網友則認為《鬼滅》本來就不是給孩子看的，直嗆「未來家長們少在那邊情緒勒索，到時看完又說太過血腥殘忍」、「鬼滅從來就不是給小朋友看的」。

動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》殘忍場景未經過間接模糊處理或刪減。（翻攝自X）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章在日本分級為「PG12」，代表「未滿12歲兒童觀賞時，需有家長或保護者陪同建議、指導」。由於分級制度不同，因此在台灣小於12歲的觀影者無法觀看，不過日本也有影迷表示，電影內容比想像中流了更多的血，擔心孩子看了會覺得太過殘酷，且片中殘酷場景未經過間接模糊處理或刪減，因此才有12歲以下兒童不得觀賞的疑慮。

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