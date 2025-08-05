黃鐙輝認了「很會被拿錢的爸爸」 創世父親節活動教兒子這麼做

黃鐙輝到創世台中院陪伴植物人爸爸及家屬提前過父親節，並獻唱自創歌曲《不孝子》。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藝人黃鐙輝今天帶著兒子到創世台中院陪伴植物人爸爸及家屬提前過父親節，並獻唱自創歌曲《不孝子》，父子互動甜蜜也很搞笑，黃鐙輝自嘲是「很會被拿錢的爸爸」，兒子則開心餵食爸爸吃父親節蛋糕，被問及為何來創世則直言「可以賺錢」，原來黃鐙輝利用暑假帶兒子當貼身助理，付兒子薪水打工，讓孩子體會爸爸工作辛苦，也體會創世植物人爸爸們的辛苦。

黃鐙輝帶兒子到台中參加創世基金會公益活動，兒子餵他吃父親節蛋糕，父子互動感情好又搞笑。（記者蔡淑媛攝）

黃鐙輝之前在電視電影《失父招領》與金鐘獎演員喜翔合演父子，並創作《不孝子》，真實生活育有3個孩子的黃鐙輝說，以前沒當爸爸時，看到小孩哭覺得吵，後來有小孩了，看到別人的小孩哭，會主動上前問需要幫忙嗎？他說，沒有經歷過，無法體會有小孩的心情。

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黃鐙輝帶兒子上創世基金會台中院公益活動，自嘲是「很會被拿錢的爸爸」，父子感情好又搞笑。（記者蔡淑媛攝）

黃鐙輝曾演過外勞、受刑人、自閉症、思覺失調患者，他說，特別能感同身受，從諧星去當演員，「用生命去體會他們的生活！」，被問及如何過父親節？他說自己的父親已經過世，當天應該仍在工作，會把戲裡演過他爸爸角色的長輩，包括乾爸爸喜翔，以及幫助過他的澎哥（彭洽洽）、舜哥（許效舜），會在當天傳訊息感謝祝福。

至於3個孩子會如何幫他過父親節，黃鐙輝說，孩子很貼心，只要一個抱抱、一句父親節快樂，他就很開心，女兒很會畫畫，會畫卡片給他，就是全世界最棒的禮物。

黃鐙輝呼籲大眾協助創世籌募嘉義植物人安養院擴院，希望讓等待入住已久的植物人能早日回「嘉」安養。（記者蔡淑媛攝）

黃鐙輝長期關注創世植物人，他說，植物人的家屬很辛苦，創世給予協助、幫忙照顧，讓家人可以撐下去，無後顧之憂去賺錢，也能繼續生活，也呼籲社會能伸出援手，除了捐款，也能捐發票雲端捐贈碼919，隨手做愛心。

黃鐙輝叮嚀王爸爸也要好好愛自己、照顧自己。（記者蔡淑媛攝）

今天植物人王文志的88歲爸爸特地來看兒子，接受黃鐙輝的祝福，兒子因病臥床20年，15年前入住創世台中院，已經85歲的爸爸仍不時轉2班公車從潭子到南屯的台中院看兒子，近年兒子病情不穩，更是來回奔波照顧，讓人很感動，黃鐙輝也叮嚀王爸爸也要好好愛自己、照顧自己。

創世台中院院長陳韋龍表示，院內照顧30位住民，其中9位是爸爸，另5人的主要照顧者是爸爸，今年捐款比往年少約1成，期盼今年父親節，大家過節也不忘為爸爸做愛心，定期、定額、小額捐款，幫助這些辛苦的爸爸們。

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