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娛樂 日韓

「神曲製造機」imase宣布無限期休養 官方發聲證實

日本億級新生代人氣歌手imase堪稱「神曲製造機」，宣布無限期休養。（翻攝自IG，攝影sotarogoto）日本億級新生代人氣歌手imase堪稱「神曲製造機」，宣布無限期休養。（翻攝自IG，攝影sotarogoto）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本億級新生代人氣歌手imase堪稱「神曲製造機」，去年才曾在新莊Zepp New Taipei舉行亞洲巡迴最終場的他，傳出健康亮紅燈，官方於昨（4）日發出公告，宣布imase將無限期休養，震驚無數粉絲。

日本環球音樂表示，imase在7月25日的日本武道館演唱會之後，健康狀況急轉直下，經過醫師診斷認為有必要進行長期療養，讓他專心休息，因此決定立刻中止所有演藝行程與媒體曝光。

imase去年曾到新莊舉辦演唱會，還跟歌迷約好會再來台灣。（翻攝自IG，攝影sotarogoto）imase去年曾到新莊舉辦演唱會，還跟歌迷約好會再來台灣。（翻攝自IG，攝影sotarogoto）

官方在發出公告的同時，也表示「休息是為了走更遠的路」，imase本人也親自透過留言方式向粉絲致歉：「這麼突然的通知，讓大家擔心，真的很抱歉」。imase透露自己原本不太休息，但是為了能在音樂的道路上走得更長、更遠，決定聽從醫囑，會好好休息直到恢復健康再重新啟程。

23歲的imase以療癒嗓音與清新創作風格累積不少粉絲，2023年更首度登上日本武道館開唱。去年他到台灣表演時，吸引1200名粉絲到場支持，imase也和台灣歌迷暢聊美食，更約定好以後會再來台灣。

日本環球音樂發布聲明，imase在7月25日的日本武道館演唱會之後，健康狀況急轉直下。（翻攝自IG）日本環球音樂發布聲明，imase在7月25日的日本武道館演唱會之後，健康狀況急轉直下。（翻攝自IG）

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