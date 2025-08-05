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昔傳家暴爭吵！平野綾、谷口賢志宣布結束1年多短命婚

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本知名聲優平野綾曾為動漫《涼宮春日的憂鬱》配音，去年1月才和大10歲男星谷口賢志結婚，沒想到同年9月爆出兩人協議離婚，原因之一是家暴；今（5）兩人雙雙透過社群證實離婚。

平野綾（左）和谷口賢志結婚一年多就宣布離婚。（翻攝自Yahoo Japan）平野綾（左）和谷口賢志結婚一年多就宣布離婚。（翻攝自Yahoo Japan）

兩人表示未來將繼續各自演藝事業，希望大家給予支持，平野綾表示：「這次我與谷口賢志已提交離婚申請，正式離婚。」谷口賢志同樣證實離婚消息。

平野綾過去和谷口賢志號稱「交往0日」就修成正果，引發粉絲關注，不過這對戀人感情路坎坷，週刊去年爆出家暴案件，平野綾當時在IG發聲明表示部分事實、部分毫無根據。

事實上，平野綾、谷口賢志因合演舞台劇《鏈鋸人》結緣，最後修成正果，但婚後沒多久，被《週刊文春》爆料分居，去年4月開始吵架，加上家暴案件曾驚動警方出動，最後以離婚收場。

平野以童星身分出道，2001年首次擔任聲優，2006年因《涼宮春日的憂鬱》女主角涼宮春日打開知名度，還配音《死亡筆記本》、《魔導少年》等知名作品；谷口賢志高中起就當雜誌模特兒，曾參演電影《假面騎士》系列站穩演藝圈地位。

平野綾證實離婚。（翻攝自X）平野綾證實離婚。（翻攝自X）

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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