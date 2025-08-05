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「整形天后」談牛奶針意外不畏懼 顧婕：為了美，我預算無上限

顧婕為美拚命，表示整形預算無上限。（記者潘少棠攝）顧婕為美拚命，表示整形預算無上限。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕58歲的「整形天后」顧婕今（5）日舉辦壽宴，與整形名醫張光正、周哲宇同場受訪，針對近來「車模界林志玲」蔡語芯疑似因施打「牛奶針」昏迷腦死一事，她霸氣表示：「我現在改名叫顧大膽！」

針對外界對「牛奶針」的恐慌，張光正醫師澄清牛奶針其實是當前最流行且相對安全的療程，出問題往往與施打者非專業醫師、環境不合規有關，很多美容師、非醫師在執行，才造成誤解與風險。

顧婕（中）與整形醫師張光正（左）、周哲宇（右）一同出席壽宴。（記者潘少棠攝）顧婕（中）與整形醫師張光正（左）、周哲宇（右）一同出席壽宴。（記者潘少棠攝）

顧婕也補充：「我做手術時，身邊至少有8、9位專業人員，每個過程都有監控設備。」她日前才完成「三層筋膜大拉皮」手術，術後兩天就停吃止痛藥，自豪耐痛度高。

即使歷經大腸直腸癌末期、仍在康復期中，她依舊積極維持外貌，「我上週還去打肉毒、玻尿酸，我沒辦法看到臉上有缺陷，為了美，我預算無上限！」至於整形花費金額？她語帶神祕：「以後再跟你們透露。」

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