陳美鳳錄影「嘟龜」睡翻！轉身一露腿…網全看傻了

〔記者傅茗渝／台北報導〕「台灣最美歐巴桑」陳美鳳出道至今近50年，橫跨演員、歌手、主持人領域，除了主持長壽節目《美鳳有約》外，平時也不忘在社群與粉絲分享生活。日前她發文透露，由於一早要出門錄影，所以清晨5點多就起床，怎料到了攝影棚後，她竟不小心一直「嘟龜」，讓她相當慚愧。

陳美鳳凌晨5點起床錄影，化妝時狂「嘟龜」點頭睡。（翻攝自臉書）

陳美鳳昨（4）日在社群分享錄影日常，透露昨天是早上的錄影，很害怕睡過頭，所以她清晨5點多就醒來了。抵達電視台後，便立刻準備梳化，怎料她卻抵抗不住睡意，一邊化妝一邊點頭打瞌睡，最後只能慚愧向化妝師道歉，更尷尬笑說：「小凱老師辛苦了，要扶著我的臉畫眉毛～我整個人就是一直『嘟龜』。」

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陳美鳳背對鏡頭大秀美腿，白皙筆直超吸睛。（翻攝自臉書）

另外，陳美鳳也附上昨天工作的照片，其中一張她站在攝影棚裡與工作人員談話，當時她背對鏡頭，露出纖白的雙腿，光滑肌膚及筆直長腿比例，立刻引來網友驚呼，「我看到了美腿」、「超級少女的啦」、「長腿辣妹、很少女的背影，姐姐真的保養得很好」、「這位辣妹的腿怎麼那麼美」。

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