去年才宣布罹癌！顧婕又診出三高、靜脈曲張 仍樂觀迎58歲生日

顧婕58歲生日宴氣色紅潤、笑容滿面。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有「整形天后」之稱的顧婕今（5）日迎來58歲生日，並舉辦14桌壽宴，邀請140位親友歡慶。她去年罹患大腸直腸癌，當時癌指數飆到28，所幸經過手術與治療後恢復良好，癌指數降至約10，有比正常值高一些。

顧婕生日宴請客約140人。（記者潘少棠攝）

顧婕笑說自從宣布罹癌後反而朋友變多，「每週都有兩、三天被約吃飯，大家怕我突然往生。」因此這次壽宴特地準備伴手禮，感謝支持她的親友。

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而康復後的她不改愛美本性，前陣子接受三層筋膜大拉皮手術，歷時6小時全麻，從皮膚到筋膜層全面拉提，笑言：「我生日願望就是癌症指數降到5，這樣就可以繼續動刀整形！」

顧婕抗癌後發現三高、靜脈曲張，仍維持規律運動、48公斤好身材。（記者潘少棠攝）

雖然癌情受控，但顧婕坦言近期發現身體還有不少狀況，包括三高與靜脈曲張，「上週看心臟科才知道我靜脈曲張，所以吃藥會水腫，不能久站，現在比較少吃口服藥。」她表示目前仍固定每月驗血、每季斷層檢查，「我每天都跳有氧，現在維持48公斤，上圍還是一樣34F。」積極維持健康。

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