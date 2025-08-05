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白冰冰同框死對頭康康破冰！內心淌血：特效就噴上千萬

白冰冰（右）在《天知道》是寶弟的阿嬤。（三立提供）白冰冰（右）在《天知道》是寶弟的阿嬤。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕由白冰冰擔任製作人，首次攜手三立播出的七點檔新戲《天知道》昨晚首播，4歲以上收視率為0.84，首播開出亮眼成績，白冰冰感動表示：「感恩！真的非常感恩觀眾的支持！」並說光是第一集滿滿的特效，觀眾看了哈哈笑，但白冰冰的心在滴血，因為特效費用就花掉上千萬台幣，印象最深刻的是有一場冥王救兒子的戲，一座只出現2分鐘的假山，光製作就花了20萬，要丟掉時，還要先切割再請環保公司處理，又花5萬，更貴的是山的特效又加了30萬，2分鐘的畫面總共花了55萬，但為了效果好，只能硬著頭皮花下去。

翁家明（左）在《天知道》飾演玄天上帝。（三立提供）翁家明（左）在《天知道》飾演玄天上帝。（三立提供）

《天知道》第一集大咖雲集，除白冰冰外，還有翁家明、方文琳、呂雪鳳、倪齊民、林義芳、寶弟、胡子萱、陳孟賢等人，更讓觀眾意外的是竟然看到跟她在綜藝戰場上對打的康康。白冰冰笑說：「我跟他本來就是幾10年來的老朋友，他剛出道的《歡樂五福星》就是跟我一起，他是個有情有義的人，永遠記得這位阿姐。」康康在劇中的演出逗趣，還自創台詞，在計程車上嫌棄司機開太慢，虧司機的名字「翁昭瑋，用跑耶。」

白冰冰找康康演出她製作的新戲《天知道》。（三立提供）白冰冰找康康演出她製作的新戲《天知道》。（三立提供）

白冰冰戲中的角色原設定是姑姑，但她看到蔡佳麟要演寶弟的爸爸，決定自動升格為阿嬤，「我想到文英阿姨的魔法嬤，阿嬤比較可愛。」白冰冰現在出門在外，常遇到三代同堂的人都叫她「冰冰姐」，她希望以後可以成為大家的「國民阿嬤」，當然這也可以彌補她心中的遺憾，「我這輩子沒有機會當阿嬤，聽到寶弟叫我『阿嬤』，心裡甜甜的。」

寶弟（左）和胡子萱第一次搭檔，在《天知道》不但上演追逐打摔戲碼，在寒冷的冬天落海。（三立提供）寶弟（左）和胡子萱第一次搭檔，在《天知道》不但上演追逐打摔戲碼，在寒冷的冬天落海。（三立提供）

寶弟和胡子萱第一次搭檔，不但上演追逐打摔戲碼，還得在寒冷的冬天落海，不到5分鐘的戲，2人在海裡泡6個小時，寶弟苦笑說：「下水後全身是刺痛的，我還記得回台北的車程1個多小時，我全身是抖的。」雖然拍戲過程很辛苦，不過寶弟昨天看到播出成果，覺得辛苦都有代價。

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