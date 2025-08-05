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劉雨柔產後母乳爆量 下腹留疤「天使降臨的痕跡」

劉雨柔平安誕下女兒「小花生」，感性分享產後變化與育兒喜悅。（翻攝自劉雨柔IG）劉雨柔平安誕下女兒「小花生」，感性分享產後變化與育兒喜悅。（翻攝自劉雨柔IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星劉雨柔與職籃球星胡凱翔自2023年認愛，上月正式登記結婚後，16日迎來兩人愛的結晶，順利產下女兒「小花生」。產後才短短16天，她就在社群分享育兒點滴與身體變化，透露自己瘦了12公斤，連食量都比懷孕前還小，笑說目前進入「供需平衡狀態」。

她表示，寶寶的奶量一天比一天驚人，身體似乎也隨之調整，母乳產量直線上升，「好一個供需平衡狀態。」看著女兒只要吃飽就一臉滿足，她欣慰直呼：「只要吃飽就天下太平的天使寶寶。」除了分享寶寶日常，她也提到曾困擾的腳水腫、高血壓等問題，產後逐漸好轉，雖然肚子「還剩一點點」，距離完全恢復還有一段路，但整體狀況令人安心。

剛當媽媽的劉雨柔笑稱進入「供需平衡」狀態，女兒吃奶吃得滿足又可愛。（翻攝自劉雨柔IG）剛當媽媽的劉雨柔笑稱進入「供需平衡」狀態，女兒吃奶吃得滿足又可愛。（翻攝自劉雨柔IG）

日前她剛拆除剖腹產傷口的鋼釘，坦言下腹從此多了一道疤，但她反倒感性地說，那是「天使降臨過的痕跡。」如今她將專注調養，笑稱生命裡多了一個「愛我，但更愛小花生的老公」，還透露女兒似乎與她有奇妙連結，一抱到懷裡就會尋奶喝，不哭不鬧、愛笑模樣，讓她倍感窩心。

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