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楊冪15年前與經紀公司爆糾紛霸氣十足 趙露思學著點

中國女星趙露思公開點名經紀公司「銀河酷娛」，指控長期壓榨。（翻攝自IG）中國女星趙露思公開點名經紀公司「銀河酷娛」，指控長期壓榨。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國女星趙露思公開點名經紀公司「銀河酷娛」，指控長期壓榨並忽視她的身心健康，強硬表示：「不用你們封殺，我不幹了！」其實趙露思並非第一個與經紀公司鬧翻的女藝人，2010年女星楊冪就曾經公開喊話：「有本事就殺了我，殺不死，就等著看我變得更強大吧」，一番話霸氣十足。

趙露思對銀河酷娛充滿怒氣，並喊出：不幹了。（翻攝自IG）趙露思對銀河酷娛充滿怒氣，並喊出：不幹了。（翻攝自IG）

楊冪曾經被經紀公司惡整、冷凍。（翻攝自IG）楊冪曾經被經紀公司惡整、冷凍。（翻攝自IG）

當時24歲的楊冪因演出《仙劍奇俠傳三》走紅，之後卻遇上換角、冷凍，後來楊冪憑一己之力，靠《宮鎖心玉》翻身成為一線紅星，並於2023年和合作10年的嘉行娛樂分道揚鑣。離開時，楊冪僅用「共有從前，各有未來」結束這段合作關係。

楊冪氣場強大，認為可以靠自己的力量站上巔峰。（翻攝自IG）楊冪氣場強大，認為可以靠自己的力量站上巔峰。（翻攝自IG）

楊冪與經紀公司合作不愉快的時候，金句爆發，她還曾說過「謝謝你們曾經看輕我。幫助我把懦弱的自己撕得粉碎。你明白嗎？我真的感激你。那些曾經傷我最使勁的人們」、「打量別人之前，還是先斟滿自己的杯子吧」、「我相信報應，也希望最好是現世現報。這樣那些作盡傷天害理事情的人，和那些傷你最深的人，一定已經在你看不到的地方，摔得亂七八糟的」。

反觀趙露思，在銀河酷娛表示雙方正在積極溝通中，仍不斷發文反擊，連問「震驚什麼？回微信了嗎？只會玩微博嗎？」趙露思的怒氣並非空穴來風，銀河酷娛曾傳出在趙露思生病住院時仍要求賠償違約金、擅自轉移工作室資金，引發各界譁然。

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