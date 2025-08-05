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香港影帝張家輝爆婚變？ 老婆一舉動洩現況

60歲香港影帝張家輝先前屢屢傳出婚變。（本報資料照，記者陳奕全攝）60歲香港影帝張家輝先前屢屢傳出婚變。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕60歲香港影帝張家輝與港劇一姐關詠荷結婚22年，但近年卻頻傳兩人婚變，更誇張的是網路上充斥兩人離婚傳言。近日關詠荷僅在社群發布同框照，立刻破除婚變謠言。

近日關詠荷與張家輝公開露面，現身「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，並拍下合照。（翻攝自IG）近日關詠荷與張家輝公開露面，現身「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，並拍下合照。（翻攝自IG）

近日關詠荷與張家輝公開露面，現身「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，夫妻倆在觀眾席的互動相當親暱，破除婚變謠言之外，粉絲還發現兩人保養技術高超，看起來不像是60歲的人。

演唱會後張家輝與關詠荷到後台，兩人緊牽著手，張家輝甚至還用單手保護妻子，從細節就能看見夫妻鶼鰈情深。

張家輝（左）與關詠荷戀愛時，女方名氣比男方大。（翻攝自微博）張家輝（左）與關詠荷戀愛時，女方名氣比男方大。（翻攝自微博）

張家輝與關詠荷於1992年拍攝《李小龍傳》相識，交往初期張家輝曾赴南非生活導致兩人短暫分手，復合後即於2003年結婚，後迎來女兒誕生，關詠荷更為了女兒淡出演藝圈，專心回歸家庭。

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