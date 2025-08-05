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娛樂 日韓

鄭雨盛爆私生子風波 月付台幣5.5萬扶養費？

韓國影帝鄭雨盛2024年11月爆出私生子風波。（翻攝自IG）韓國影帝鄭雨盛2024年11月爆出私生子風波。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國影帝鄭雨盛2024年11月爆出私生子風波，他與模特兒文佳菲誕下1子，但兩人並未結婚。今（5）日傳出他已經與圈外女友登記結婚，韓媒推測鄭雨盛每月至少要支付文佳菲220萬韓圜（約新台幣5.5萬元）扶養費，話題亦在韓網掀起熱烈討論。

鄭雨盛與模特兒文佳菲誕下1子，兩人卻未結婚。（翻攝自IG）鄭雨盛與模特兒文佳菲誕下1子，兩人卻未結婚。（翻攝自IG）

鄭雨盛與文佳菲兩人協議「共同扶養孩子」，由於鄭雨盛今日爆出早已與圈外人女友登記結婚消息，鄭雨盛經紀公司低調表示:「關於藝人私人領域，請諒解公司方面無法給予任何回應，也請克制各種與演員私事有關的推測性報導」。

韓網友認為鄭雨盛付的扶養費用太低。（翻攝自IG）韓網友認為鄭雨盛付的扶養費用太低。（翻攝自IG）

鄭雨盛過去承諾會對孩子負責，韓國知名離婚律師分析「在承認親生孩子的狀況下，可以登記進家族關係登記簿裡，自然要對付養費負起責任。」且依照韓國法院訂下的基本扶養費規定，若年收入超過1200萬韓圜（約新台幣25.8萬元），每月至少要付220～300萬韓圜（約新台幣4.7～6.4萬元）扶養費。

以鄭雨盛的年收入推測，價格只會高於220萬韓圜，不會變低。

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