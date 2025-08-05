《食神》薛家燕傳遭「鮮肉男友」騙2億！本人親發聲揭真相

〔記者林欣穎／台北報導〕香港知名藝人薛家燕日前傳出遭「小17歲」男友騙走2億港幣（約7.6億台幣）財產的消息，引發熱議，還有人用她與58歲陳鴻去年的合照，讓外界誤會女方男友就是陳鴻，對此，今（5）日雙方也都發聲回應粉碎謠言。

陳鴻（左）與薛家燕合照遭惡意使用。（陳鴻提供）

現年75歲的薛家燕，8歲時以童星身分踏進演藝圈，過去她在《食神》的評審角色讓觀眾留下深刻印象，而日前傳出她被騙錢消息，她則再次發聲強調這都是虛假資訊，「本人現階段生活非常美滿充實，希望相關機構及媒體停止對本人私人生活及身邊的朋友作出不實報導」。

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而網路上出現有人用她與陳鴻去年一起出席馬來西亞廚藝競技真人秀記者會的合照，薛家燕看到也忍不住直呼不曉得是怎麼被翻到照片的，「他們說你（指陳鴻）騙了我2億，何來2億被騙，失憶和回憶就有！」

陳鴻（左）與薛家燕交情甚篤。（陳鴻提供）

而陳鴻與薛家燕過去在星馬有長期合作過，他表示「母子戀子虛烏有，如果阿鴻上菜真的要選擇阿姨我不想努力了。那麼大家真的小看家燕姐姐的兩億，她的身家至少20億。浪費媒體資源，在此特別感謝大家的關心。」

有鑒於近日發現在社交媒體上，出現薛家燕「再婚」、「換男朋友」、「被騙兩億」等不實資訊，以憑空創作錯誤訊息搏取流量及點擊率，她也親自發出聲明如下：

薛家燕聲明全文：

本人薛家燕特此聲明，以上提及內容全部為虛假資訊，本人現階段生活非常美滿充實，希望相關機構及媒體停止對本人私人生活及身邊的朋友作出不實報導！對於未經許可盜用本人之名字及肖像進行「看圖作文」之行為，本人保留法律追究權利，請相關專頁及媒體立即將該貼文及影片下架！

透過此次事件，我收到了很多朋友的關心，雖然是不實傳聞，但亦感受到大家溫暖的問候，自己是被大家的愛包圍的，所以也希望在此謝謝大家，我現在家庭生活美滿、工作順利，真的非常幸福與感恩！

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