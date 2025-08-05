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拍本土劇長期熬夜「5天沒睡」 陳謙文曾患失語症急送醫

陳謙文和方馨今宣傳將於10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。（記者潘少棠攝）陳謙文和方馨今宣傳將於10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳謙文和方馨今宣傳將於10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。2人因10年前合作八點檔《春花望露》結緣，至今情同姊弟。陳謙文回憶當年拍戲時，因為工作過度操勞，一度情緒失控，劇組甚至緊急叫救護車將他送醫。

陳謙文和方馨今宣傳將於10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。（記者潘少棠攝）陳謙文和方馨今宣傳將於10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

他當時除了要籌備演唱會，還得錄製12小時的兒童節目，又同時軋本土劇，整整5天沒闔眼。有一次拍戲，他一邊笑著演戲，卻突然「笑著笑著就哭了」，情緒潰堤，才發現自己罹患自律神經失調，甚至出現失語症，最後剩下兩場戲的台詞都說不出口，劇組緊急將他送醫。

後來醫生交代他要好好睡覺，劇組因此讓他休息2天。回想那段時間，陳謙文說：「當時聽楚宣講『當你體會到眼前一片黑，你就真的經歷過八點檔』。」因他當時若有時間，也只能在劇組偷閒睡個半小時，每次回家都是匆匆洗澡就出門。

陳謙文曾罹患自律神經失調，甚至出現失語症。（記者潘少棠攝）陳謙文曾罹患自律神經失調，甚至出現失語症。（記者潘少棠攝）

然而之後曾復發？他說現在身心調劑得很不錯，加上現在雖然連軋《願望》、《百味人生》兩齣戲，但如今劇組拍戲已少熬夜，也能體諒他要開演唱會，可以協調拍戲時間。

方馨也曾4天沒睡覺。（記者潘少棠攝）方馨也曾4天沒睡覺。（記者潘少棠攝）

談及拍本土劇「爆肝」的經歷，方馨也是心有戚戚焉。她過去曾4天沒睡覺，「我只要在劇組的桌子墊張衛生紙就能睡著，每次只要睡五分鐘，電力就會滿格。」但這樣長期累積也讓她精神狀態出現「斷片」，她有次半夜開車回家，為了讓自己清醒，一直吃口香糖，也把車上音響轉到最大聲，沒想到下一秒回神，她的車子竟在對向車道，驚險萬分，她幽幽說：「所以我後來決定請助理來開車。」

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