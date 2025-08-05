AI換臉一秒上萬元 《進行曲》「鬥鼓」省錢要演員加緊練

劉育仁（左起）、牧森、余杰恩出席映後分享拍攝點滴。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血青春電影《進行曲》今（5）日舉行媒體試片，億萬監製陳鴻元、陳慧如，導演姜瑞智率領演員馬志翔、牧森、劉育仁、余杰恩、賴宥成等人出席映後分享拍攝點滴。陳慧如笑稱，片中劉育仁與余杰恩的「鬥鼓」戲原本曾考慮用AI換臉技術製作，卻發現一秒鐘竟需上萬元，最後只好改成「加緊練習」真人上陣。

監製陳慧如（左起）、陳鴻元、演員牧森、劉育仁、余杰恩、賴宥成、馬志翔、導演姜瑞智出席映後分享拍攝點滴。（記者胡舜翔攝）

《進行曲》以一群熱血少年為主角，描述他們努力鍛鍊、力拚讓所屬樂旗聯隊打入世界大賽，為校爭光的青春故事。鮮肉演員們從開拍前半年就展開高強度訓練，最忙碌時每週有四天需參加個人樂器課、表演課與行進課，週日還有8小時團體訓練，其他時間則靠演員們自我加強。也因此，主演牧森、劉育仁與余杰恩不僅練出實力，還練出堪稱世界冠軍等級的養眼好身材。

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劉育仁（左起）、牧森、余杰恩。（記者胡舜翔攝）

為了角色，三位鮮肉男星都卯足全力準備，牧森笑說自己愛吃，只能靠節制維持身形，「連紅豆餅都不能吃，一吃臉就圓了」，私下甚至帶著小號上山、到瀑布旁練習，還邀劉育仁一起。余杰恩則靠「吃原型食物」3個月激瘦8公斤；劉育仁也透露，為了練小鼓不被鄰居抗議，只好改去公園，一邊敲打練習，一邊對自己喊話「不要偷懶」。

馬志翔這次在片中飾演嚴厲訓導主任，他笑稱有場「一打六」的戲碼，結果剛要開打導演就喊卡，「我覺得我沒那麼討厭啦，這角色比較像社會價值觀的投射。」而牧森則回憶，開拍初期就與馬志翔對戲，讓馬志翔笑說是「大眼瞪小眼」，但大讚他們每次對戲都感覺在情境內。

導演姜瑞智過去曾執導《角頭》系列，擅長動作場面，這次也把招牌的打鬥風格帶入樂旗隊表演。他表示，《進行曲》的內核與過去作品一樣，「都是靠自己打自己、拉自己一把」。片中安排多場緊湊動作戲，劉育仁分享與賴宥成等人上演更衣室群鬥時，美術準備的臉盆因材質太脆，一摔即碎，「碎片還炸到我臉上，手也受傷，真的受傷不小。」展現劇組「來真的」的拍攝決心。

監製陳鴻元強調，《進行曲》雖以青春校園為背景，卻刻意避開愛情主線，「我們從一開始就知道，這部電影想講的不是戀愛，而是熱血、堅持與團隊。」《進行曲》將於8月29日在台上映。

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