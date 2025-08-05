少林寺掀離職潮 釋小龍師父釋永信拘捕後新住持立規矩

中國河南嵩山少林寺前住持釋永信涉嫌挪用、侵占寺院鉅額資產，同時違反佛教戒律遭拘捕。（法新社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國河南嵩山少林寺前住持釋永信涉嫌挪用、侵占寺院鉅額資產，同時違反佛教戒律，與女性維持不正當關係並育有私生子，遭拘捕後於洛陽白馬寺釋印樂接掌成為新任住持。童星釋小龍2歲時即拜釋永信為師，甚至一度傳出釋小龍為釋永信私生子。隨著新住持就任，少林寺竟掀起一股離職潮，據了解已有超過30人離開。

釋小龍（左）與郝劭文童年時扮相非常可愛。（翻攝自微博）

釋小龍本名陳小龍，2歲時皈依少林寺並拜釋永信為師，並賜法名釋小龍，之後釋小龍簽入影視大亨吳敦旗下，演出《卜派小子》、《新烏龍院》等多部作品，更與郝劭文搭檔在許多影迷心中留下可愛逗趣印象。

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綜合中國媒體報導，釋永信將少林寺商業化，釋印樂上任後，宣告新規定，包括：取消武僧全球巡演、凍結文創產品銷售、拆除掃馬功德箱、撤銷高價攤位。

釋小龍（左）曾發文感謝釋永信（右2）。（翻攝自微博）

除此之外，釋印樂也推行「一日不作，一日不食」，要求僧人凌晨4時30分就必須起床參與耕地、修房等勞務，並要求每日打坐、誦經、練武，且時間必須超過8小時，手機則統一管理，禁止私下使用，週末及節假日不得離寺、探親限定一週，寺內日後亦僅提供素食。

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