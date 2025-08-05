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壯壯赴韓應援一年曝心聲 收各隊加盟邀約「祭福利條件」鬆口動向

壯壯台韓兩地都有應援。（壯壯提供）壯壯台韓兩地都有應援。（壯壯提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿啦啦隊團長壯壯除了在台灣有應援活動之外，其他時間都在韓國足球隊「水原足球俱樂部」做應援表演，如今已長達一年多，壯壯坦言：「當時決定去韓國當啦啦隊的時候其實非常掙扎，但我一直告訴自己要做出舒適圈，也要讓大家看到台灣啦啦隊的努力一面，所以才選擇自己前往韓國應徵，真的很幸運韓國的球團還有球迷喜歡我。」

壯壯在韓國期間，除了韓文能力大增，也結交了當地相當多的啦啦隊以及球團人脈，除了受邀參與啦啦隊隊長婚禮之外，還參加多個節目訪問，在韓國人氣飆升，更在韓國球迷間有著「蜜桃女神」（복숭아 여신）的封號。

壯壯和安芝儇同為水原足球會啦啦隊成員。（壯壯提供）壯壯和安芝儇同為水原足球會啦啦隊成員。（壯壯提供）

也由於近日的高人氣引來其他球隊的關注，壯壯幾乎同時收到其他球團邀約，希望可以加盟球隊，有些球團甚至願意提供不限次數機票食宿和一筆簽約金，壯壯：「跟其他球團簽約的事，我要再想一下，因為我時間真的就這麼多，需要好好的考慮跟思考下一步的。」

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