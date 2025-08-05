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娛樂 最新消息

許光漢明天退伍新片搶曝花絮！自爆第一次看劇本就哭哭

〔記者許世穎／台北報導〕「亞洲男神」許光漢將於明天（6日）退伍，他攜手袁澧林主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》今（5日）曝光「他年她日 那些開始的故事」幕後花絮。電影斥資億萬台幣打造前所未見的磅礴世界，在片中大談跨時空愛戀的許光漢大讚整體世界觀很新奇，第一次看劇本便被感動落淚，當下毫不猶豫接下這部電影。

《他年她日》的故事設定讓許光漢體認到時間的重要性。（甲上提供）《他年她日》的故事設定讓許光漢體認到時間的重要性。（甲上提供）

《他年她日》敘述一段重力失衡、時間錯位的史詩奇幻愛情故事，由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎製作團隊聯手打造，從前置期的編劇選角、美術場景、服裝造型，更耗費一年後製逼真CG特效，傾力製作音效、配樂，成果令人驚豔震撼，許光漢尚未看過電影成果，但表示非常期待！

為了創造出電影裡的「長年區」和「優日區」兩個世界，導演龔兆平坦言要在高樓林立、現代感十足的香港拍攝故事中的架空感困難重重，劇組在籌備過程中下了許多苦工，包括尋找奇幻色彩的場景、獨一無二的服裝造型等等，所幸團隊最終共同跨越了種種挑戰，刻畫出絢爛壯闊的浩瀚場面。

許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀。（甲上提供）許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀。（甲上提供）

許光漢大讚《他年她日》是一部很天馬行空但又貼近真實的電影，「很多事情可以發揮想像力，導演也不吝嗇給我們空間去做發揮，加上我們的場景都非常厲害，能讓我更身歷其境去想像這個世界會發生什麼樣的事情。」飾演女主角安晴的袁澧林也直呼拍攝場景前所未見，表示：「環境帶給演員的影響很大，我真的完全不知道香港有這些地方，在場景方面，我覺得劇組做到了200分！Amazing！」

電影劇本由張艾嘉攜手導演龔兆平共同編劇打造，張艾嘉透露當初跟龔兆平磨了一年多的時間，才將劇本送交到許光漢和袁澧林手上。許光漢透露第一次讀劇本是在飛機上，「好幾場戲真的會直接流淚，令我印象深刻的是一場長年區葬禮戲，大家開心地唱歌跳舞，而不是悲傷哭泣，這樣的反差很吸引我，覺得這劇本一定要把握，而且當下就對薯仔這個角色和電影裡的世界有一定的想像。」

許光漢（左）大讚《他年她日》世界觀新奇，第一次看劇本便被感動落淚。（甲上提供）許光漢（左）大讚《他年她日》世界觀新奇，第一次看劇本便被感動落淚。（甲上提供）

電影設定裡，「他的一年」只是「她的一天」，也讓許光漢體認到時間的重要性：「會反思自己有沒有好好珍惜每一個當下，其實應該要像薯仔對安晴一樣，每次見到她都當作是最後一次。」

《他年她日》將於10月3日中秋連假於全亞洲同步盛大上映，片商也宣布更多主創訪談及片場直擊即將每周連環上架，要讓大家搶先一睹許光漢在《他年她日》中的精采演出。

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