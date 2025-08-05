江蕙小巨蛋兩場延期說抱歉！洪榮宏弟弟揭她最「脆弱」的地方

江蕙對於小巨蛋前兩場演出延期感到抱歉。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙原訂8月8日重返台北小巨蛋開唱，演出在即，今（5日）主辦單位突然宣布延期公告，並透露江蕙因流感病毒住院治療，雖已出院，但嗓音尚未恢復，無奈宣告前兩場延期。

此次擔任江蕙演唱會音樂總監的是洪榮宏的弟弟洪敬堯，對於江蕙因身體出狀況延期演出，他談到：「在高雄場，二姐說：『若沒有好的伴奏音樂，再好的歌聲，也只能清唱。』而現在，換我想說：『有再好的音樂，如果沒有聲音能夠承載，就無法真正抵達人心。』」

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洪敬堯並提到：「聽聞二姐台北首兩場（8／8、8／9）因感染流感而必須暫停演出，最讓我牽掛的，從來不是延期本身，而是健康的身體和那副嗓音，那是歌者最真實、最脆弱，也最誠實的所在。身為這次音樂工作者的一份子，我太清楚一場好的演唱會，從來不只是舞台製作有多華麗、燈光音響有多高規，或編曲有多細膩。而是那個聲音，那個『二姐的聲音』，能不能從第一句就直通你我心裡。」

另外洪敬堯還說：「我從心底盼望，這次的休息與延後，不只是為了恢復演出，而是讓她能真正、好好地，把那個聲音找回來。祝福二姐，痊癒的不只是身體，而是那個陪伴我們幾十年的嗓音，能夠完全康復。」許多粉絲也紛紛獻上祝福，期盼江蕙早日康復。

面對突如其來的變動，造成歌迷的不便，江蕙深感抱歉，並誠摯向所有歌迷致上歉意，經紀團隊也表示：「請大家給她時間，8月12日希望可以看到那位熟悉的健康寶寶站上舞台，她會努力用最佳狀態唱歌給大家聽！真的非常抱歉，也希望大家能諒解！」

江蕙小巨蛋台北首場8月8日將延期至8月17日演唱，8月9日場次則延期至8月24日舉行，台北首場變成8月12日。歌迷可持原票券於新場次原座位並維持實名制驗證入場，由於票券是實名制，不能任意轉讓，如不克前往的觀眾，可依照寬宏售票系統公告之退票方式辦理。

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