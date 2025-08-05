陳美鳳「1句台灣國語」入歌！陳謙文「萬紅叢中一點綠」揪方馨開唱

陳謙文（左）和方馨今宣傳10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳謙文和方馨今宣傳10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會，陳謙文去年和陳美鳳、方馨、簡沛恩等人到福岡旅行，以陳美鳳的台灣國語「巨續（繼續的意思）」，近日寫了一首歌《巨續》，歌曲開頭就是陳美鳳的一聲「巨續」，相當有趣。然而這樣的組合，起源於去年福岡旅行，陳謙文身為萬紅叢中一點綠，他出國玩時除了當姐姐們的尋店指引外，還充當攝影師，替陳美鳳拍時尚街拍大片，他笑說：「能讓姐姐們開心我就很開心。」

陳謙文去年演唱會找陳美鳳當嘉賓，今年原本要找方馨作為嘉賓，但2人討論過後，決定一起開演唱會。其實方馨開演唱會壓力很大，她說以前雖然參加過《五燈獎》、《台灣那麼旺》，但從沒想過當歌手，直到拍《台灣霹靂火》時和秦陽合唱《心愛走天涯》，她才開始覺得自己似乎能唱歌。

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陳謙文（左）和方馨今宣傳10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

而她和陳謙文從10年前的八點檔《春花望露》認識至今，情同姊弟。陳謙文今在活動上驚喜替明天生日的方馨慶生。方馨提到明天恰巧也是和老公Michael結婚10週年，會跟女兒、老公一起去常去的餐廳慶祝。

結婚10年，方馨甜蜜說：「和老公感情越來越好！」她指出老公作為科技業業務，每天一早都要開車到新竹上班，回家後仍願意下廚，「每次我擔心他太累，他都說『下廚很快啦』！」加上他老公是會邊做菜、邊收拾的個性，她笑嘻嘻說：「我洗碗是應該的。」家中分工看來頗明確。

陳謙文（左）和方馨今宣傳10月在台中舉辦的「情歌若響」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

然而這10年間，夫妻倆也不是沒有爭執，但她強調老公是個喜歡溝通的人，雙方若有誤會，都會當天「床頭吵、床尾和」。像是她先前因為喝酒後放大情緒，誤解老公說的玩笑話，獨自一邊打電話、一邊流淚，Michael看到後立刻問她：「我們來聊一下，我剛講錯什麼話？」於是就把誤會講開。陳謙文在旁補充道：「雙魚座就是讚！」因他和方馨老公都是雙魚座。

陳謙文攜手方馨宣布今年10月3日將於台中Legacy舉辦「情歌若響」公益演唱會，演唱會所得也將扣除成本，全數捐至台灣優質生命協會。門票將於08月15日中午12:00開賣，購票請洽KKTIX及全台全家便利商店。

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