晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李善均、宋英奎都走了 男星柳承秀「3年痛失2友」悲痛發聲

韓綠葉演員宋英奎4日傳出離世消息，好友柳承秀悲痛發文。（翻攝自IG）韓綠葉演員宋英奎4日傳出離世消息，好友柳承秀悲痛發文。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇綠葉演員宋英奎4日被發現陳屍車內，無他殺嫌疑，享年55歲，噩耗震驚外界。好友柳承秀在得知消息後悲痛發文，透露對方在去世的前幾天還當面給他一個擁抱，沒想到卻傳來噩耗，柳承秀回憶當時情景痛喊，「忘不掉你的苦澀表情」，而在1年多前，柳承秀才剛送走好友李善均，接連失去朋友的打擊讓他悲慟不已。

柳承秀（右2）發文哀悼宋英奎（左3）。（翻攝自IG）柳承秀（右2）發文哀悼宋英奎（左3）。（翻攝自IG）

柳承秀5日現蹤宋英奎靈堂哀悼，事後沉痛發文寫下，「第一次見到哥哥（宋英奎）是在《追擊者》，當時我想說『他演反派的演技怎麼會這麼好？』，哥哥在離世一週前擁抱了我，我忘不掉你默默擁抱、露出苦澀表情的樣子。辛苦了，兄弟，你可以放鬆休息了」，柳承秀文末也感嘆，「善均才離開沒多久...」，難以接受接連失去2名摯友的打擊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中