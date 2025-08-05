李善均、宋英奎都走了 男星柳承秀「3年痛失2友」悲痛發聲

韓綠葉演員宋英奎4日傳出離世消息，好友柳承秀悲痛發文。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇綠葉演員宋英奎4日被發現陳屍車內，無他殺嫌疑，享年55歲，噩耗震驚外界。好友柳承秀在得知消息後悲痛發文，透露對方在去世的前幾天還當面給他一個擁抱，沒想到卻傳來噩耗，柳承秀回憶當時情景痛喊，「忘不掉你的苦澀表情」，而在1年多前，柳承秀才剛送走好友李善均，接連失去朋友的打擊讓他悲慟不已。

柳承秀（右2）發文哀悼宋英奎（左3）。（翻攝自IG）

柳承秀5日現蹤宋英奎靈堂哀悼，事後沉痛發文寫下，「第一次見到哥哥（宋英奎）是在《追擊者》，當時我想說『他演反派的演技怎麼會這麼好？』，哥哥在離世一週前擁抱了我，我忘不掉你默默擁抱、露出苦澀表情的樣子。辛苦了，兄弟，你可以放鬆休息了」，柳承秀文末也感嘆，「善均才離開沒多久...」，難以接受接連失去2名摯友的打擊。

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