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《鬼滅》迷過頭了吧？ 父母堅持孩子取「這角色」名

日本《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》大熱賣。（本報資料照，木棉花提供）日本《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》大熱賣。（本報資料照，木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》大熱賣，自7月18日上映以來，至今已有1255萬人次觀看，票房也破175億日圓（約新台幣35.6億元）。怎料有一名日本阿嬤很煩惱，表示女兒、女婿堅持用《鬼滅之刃》裏頭的惡人角色「墮姬」為孩子命名，她覺得孫子太可憐，忙向社工求助。

根據《宅宅新聞》報導，這名阿嬤勸說無效，對社工表示，女兒、女婿當初說要用《鬼滅之刃》裡的角色幫孫子命名，但阿嬤沒看過這動漫，完全不知道發生什麼事，這個角色又是怎樣的人。眼看女兒、女婿堅持要將孩子命名為「墮姬」，她感到非常困擾。

日本阿嬤很煩惱，表示女兒、女婿堅持用《鬼滅之刃》裏頭的惡人角色「墮姬」為孩子命名。（翻攝自X）日本阿嬤很煩惱，表示女兒、女婿堅持用《鬼滅之刃》裏頭的惡人角色「墮姬」為孩子命名。（翻攝自X）

阿嬤也表示，女兒、女婿接下來還會生一對雙胞胎，也堅持要用《鬼滅之刃》當中的角色命名，阿嬤覺得自己的孫子／孫女們很可憐，更擔心這種名字會不會對孩子未來造成困擾。阿嬤無奈說：「我現在的想法是，如果孫子們未來因此受到心靈創傷，我希望我到時候還活著，能對他們伸出援手」。

這對父母堅持使用的角色名為「墮姬」，在《鬼滅之刃》中是連兄長「妓夫太郎」都嫌棄的爛名字，且在性產業工作，又是反派角色、個性傲慢凶暴，連日本網友都不能理解為何這對父母如此堅持。

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