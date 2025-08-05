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潘若迪被學生伸鹹豬手！「緊抓私密部位不放」火大停課報警

潘若迪在節目中透露曾被學生抓私密部位。（翻攝自YT）潘若迪在節目中透露曾被學生抓私密部位。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕潘若迪近年cosplay玩出名堂，陸續扮裝過怪醫黑傑克、埃及豔后、索隆、英熙娃娃等，他所扮演的席琳狄翁更是維妙維肖，讓他因此多了許多商演，而他從事有氧舞蹈運動多年，日前上節目分享曾被學生「抓私密部位不放」，讓他氣得直接中斷上課去報警。

潘若迪在節目中透露曾被學生抓私密部位。（翻攝自YT）潘若迪在節目中透露曾被學生抓私密部位。（翻攝自YT）

潘若迪近期在節目《小姐不熙娣》中分享，自己曾被學生抓屁股、抓龍根，不過起初面對學生的舉動，潘若迪都沒有惡言相向，還秉持幽默風格引用王偉忠的話，「偉忠哥說你不要去拒絕，你去接受，順天意做事，逆個性做人」，此話一出現場眾人隨即露出訝異眼神，派翠克更直呼：「不要這麼帥的講出不合理的話好不好！」

潘若迪受不了學生騷擾火大報警。（翻攝自YT）潘若迪受不了學生騷擾火大報警。（翻攝自YT）

潘若迪則說被摸一次、兩次他都算了，但後面他真的忍無可忍，「他真的抓痛了，弄痛我了！我真的就課停了，我當場走人，三四百個人在台下，然後就去報警了。」潘若迪說著還示範起動作，直呼學生抓著就算了，還抓著不放，荒謬過程讓全場哭笑不得。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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