晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NONO性侵案逆轉！受害者淚謝檢察官：這非一個案件，而是我們的人生

〔記者侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕涉性騷、性侵一事引發社會關注，檢方今（5）日正式起訴，罪名包括強制性交與強制猥褻，建請法院從重量刑。消息曝光後，當事受害人之一「A5」稍早接受訪問，呼籲法院能判處NONO重刑，「感謝檢察官，他們辦的不是一個案件，而是我們這麼多受害者的人生。」

「NONO」陳宣裕涉性騷、性侵，，檢方今日正式起訴。（資料照，記者王文麟攝）「NONO」陳宣裕涉性騷、性侵，，檢方今日正式起訴。（資料照，記者王文麟攝）

A5說自己雖然不是案中最嚴重的受害者，但長年壓抑的痛仍難以釋懷，「看到其他受害者的經歷，我真的很心疼。我最生氣的是，他從未向我們道歉，也從不承認犯行。」至於NONO的妻子朱海君是否知情？A5不敢妄下斷語，但以女性角度推測，「也許她為了孩子選擇隱忍，只想給孩子一個完整的家。」

最後，她強烈呼籲法院能判處NONO重刑，為所有受害者爭取應有的正義，「我相信還有很多人關心這次的起訴，唯有重刑，才能還給我們一個釋然的人生，感謝檢察官，他們辦的不是一個案件，而是我們這麼多受害者的人生，希望惡魔能公開向受害者道歉。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中