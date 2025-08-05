NONO性侵案逆轉！受害者淚謝檢察官：這非一個案件，而是我們的人生

〔記者侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕涉性騷、性侵一事引發社會關注，檢方今（5）日正式起訴，罪名包括強制性交與強制猥褻，建請法院從重量刑。消息曝光後，當事受害人之一「A5」稍早接受訪問，呼籲法院能判處NONO重刑，「感謝檢察官，他們辦的不是一個案件，而是我們這麼多受害者的人生。」

「NONO」陳宣裕涉性騷、性侵，，檢方今日正式起訴。（資料照，記者王文麟攝）

A5說自己雖然不是案中最嚴重的受害者，但長年壓抑的痛仍難以釋懷，「看到其他受害者的經歷，我真的很心疼。我最生氣的是，他從未向我們道歉，也從不承認犯行。」至於NONO的妻子朱海君是否知情？A5不敢妄下斷語，但以女性角度推測，「也許她為了孩子選擇隱忍，只想給孩子一個完整的家。」

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最後，她強烈呼籲法院能判處NONO重刑，為所有受害者爭取應有的正義，「我相信還有很多人關心這次的起訴，唯有重刑，才能還給我們一個釋然的人生，感謝檢察官，他們辦的不是一個案件，而是我們這麼多受害者的人生，希望惡魔能公開向受害者道歉。」

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