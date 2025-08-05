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NONO報應來了？受害者隱忍10多年 吐心聲：連老公都不敢說

NONO涉性騷、性侵一事引發社會關注。（資料照，記者陳逸寬攝）NONO涉性騷、性侵一事引發社會關注。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕涉性騷、性侵一事引發社會關注，檢方今（5）日正式起訴，罪名包括強制性交與強制猥褻，建請法院從重量刑。消息曝光後，當事受害人之一「A5」稍早接受訪問，直呼：「報應終於來了！」透露她隱忍十多年，只有對姪女提起過此事，甚至連當時的男友也是現在的老公都不知情。

A5當年遭NONO伸舌強吻、徒手搓揉胸部，當時她驚恐哭泣，但始終未敢張揚。如今對方遭檢察官起訴，她語帶哽咽說稍早接到吹哨者「小紅老師」的訊息才知此事，欣慰表示過去兩年在訴訟上一波三折，總算迎來一絲曙光，也形容心中那顆大石頭差不多已經放下。

「當下我哭了超過半小時，真的很感動。從一開始到現在，我都沒跟任何人說，就連家人、就連當時的男友也是現在的老公都不知情。」A5坦言擔心說出口會造成困擾，也怕被傳開，「老公知道我和NONO見過面，但我從沒說過我是受害者。我想看最後結果如何，再考慮是否說出來。」

事實上，直到日前去士林地檢署的前一晚，A5才鼓起勇氣向姪女坦承，「姪女紅著眼眶抱著我，問我為什麼從沒說過？她比我小18歲，以前都是我載她出門，這次換她載我去地檢署，我很欣慰。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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