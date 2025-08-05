70年代玉女驚傳病逝美國 原定8月返台夢碎

〔記者傅茗渝／台北報導〕70年代資深女星姚曉璋驚傳病逝於美國，童星出身的藝人陳凱倫今（5）日在臉書發文悼念這位戲裡曾飾演他母親的前輩，感慨表示原本她預計8月返台定居，卻在6月癌症復發、病情急轉直下，未能如願踏上返鄉之路，哀傷寫下：「她說要回來，卻還沒來得及。」

今年二月姚曉璋返台與陳凱倫相聚。（翻攝自臉書）

姚曉璋是國立藝專（今台藝大）高材生，出道於黑白電視時期，橫跨彩色年代，演出過無數經典電視電影，擅長詮釋大時代背景下的女性角色。她曾在電影《西藏大逃亡》中飾演毛澤東夫人江青，陰狠形象深入人心，讓觀眾「恨得牙癢癢」；而陳凱倫則在片中飾演紅衛兵「高潮同志」，兩人對戲火花四射，留下深刻印象。

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70年代後，姚曉璋移民美國，轉型為藝術家，致力於繪畫創作。今年2月返台與舊友敘舊時，滿心期待地表示將於8月賣掉美國的房子，搬回新竹的養生村定居，「落葉歸根」是她晚年最深的心願。不料6月初病情急轉直下，尚未啟程便傳出噩耗，令人唏噓不已。

70年代資深女星姚曉璋病逝於美國。（翻攝自臉書）

陳凱倫回憶與姚曉璋最後一次微信聯繫，對方語氣平靜地寫下：「至今沒有任何事情發生。」事後回想，才明白她其實是在隱瞞癌症復發的消息，怕影響他這位同樣罹癌的後輩心情。他透露，直到收到她兒子傳來的訊息：「我媽昨天安息主懷」，才驚覺她已悄然離世。他感傷表示：「她不只是我戲裡的媽媽，更是我成長記憶中的一段溫柔。」

姚曉璋的追思禮拜已於8月3日在美國華盛頓州的三鎮華人宣道會舉行。雖然無法親自出席，陳凱倫仍透過70年代金曲《你說過》送別這位戲裡戲外都對他深有牽掛的曉璋阿姨，動情寫道：「你說要回來，卻沒來得及；但我知道，你已經回家了。」

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