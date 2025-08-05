《母胎單身》廷穆自爆分手志軟 首發文致歉：既羞愧又痛苦

廷穆（右）和志軟在節目中卿卿我我，享受甜蜜時光。（翻攝自Netflix）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》上週播畢，相關話題持續延燒，近日節目嘉賓相繼公開IG，勾起網友好奇心；其中人氣男廷穆今（5）公開首篇貼文，卻是自爆已和志軟分手，並要求大眾不要「太討厭自己」，態度十分謙虛。

廷穆在《母胎單身》中曖昧4女，最後兩集和志軟甜蜜共處，令李陶、汝明、珉鴻心情五味雜陳，入戲觀眾也很關注兩人究竟到現在「是否交往ing」。

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廷穆IG首篇貼文就是道歉文。（翻攝自IG）

廷穆在貼文中親自宣布「和最終配對的志軟目前已分手了」，坦言曾想過，公開此消息是否會引發更多負面聲浪，因此猶豫不決，不過最後認為要對得起節目觀眾，因此決定公開。

《母胎單身》中，廷穆原先對李陶「忠心耿耿」，曾親口承諾「不會變心」，怎知最後內心突然轉向志軟，讓節目主持人徐仁國、姜漢娜感到意外，觀眾彷彿也被擺了一道。

廷穆表示，在節目播出的每一天，「對我來說是不得不面對自己愚昧、不足的時刻，是既羞愧又痛苦的經歷」，自省對自己感到失望和羞恥，並對節目中引發觀眾不快的時刻，願意承擔所有責任，誠摯道歉，承諾會努力成為一個更好的人。

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