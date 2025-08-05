晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

ELL&s父親節前夕暖心送花 成員吐「最難說出口的話」藏洋蔥

〔記者傅茗渝／台北報導〕推出首張EP《Cloud 99》的超實力女團ELL&s，近日在父親節前夕前往紅心字會老人中心探視長者，成員玉歆、Cherry、閃閃、若熙、Ashlee帶來象徵「父親之花」的石斛蘭與親手寫卡片，分享與家人之間的愛與回憶。玉歆表示：「節日當天就是要獻給家人。」呼籲大家88節回家陪伴。

ELL&s用行動傳遞愛與陪伴，感動不少在場長輩。（記者傅茗渝攝）ELL&s用行動傳遞愛與陪伴，感動不少在場長輩。（記者傅茗渝攝）

ELL&s於2024年自選秀節目《未來少女》出道，由五位個性與聲線特色鮮明的女孩組成，象徵當代女性多元感性能量。Ashlee感謝爸爸一路支持她追夢，總叮嚀「不要浪費能把喜歡的事當成工作的機會」；若熙則說，媽媽是最支持她的人，總在低潮時給予鼓勵。

Cherry分享，曾想製作專屬耳返，本想等領薪再做，結果媽媽主動表示支持，直接資助她完成夢想：「我想做就趕快去做。」玉歆從6歲開始學舞，8歲與爸爸參加《鑽石夜總會》親子舞蹈大賽，在爸媽「魔鬼訓練」下奪下十關衛冕與總冠軍，奠定日後在國標舞界的成績。

談到最難說出口的話，Ashlee坦言從未對家人說過「我愛你」，Cherry也直言，感謝的話對她來說最難開口，用語言表達愛總覺得彆扭。閃閃則說在情緒低落或壓力大時，不太會主動與家人傾訴。玉歆表示，當自己被欺負時會選擇不說，怕讓父母擔心。若熙則笑說，自己會吃媽媽的醋，「她抱別人家的小孩或太寵我們家的狗，我就會默默不講話。」

ELL&s父親節前夕探視長者，送暖獻愛心。（記者傅茗渝攝）ELL&s父親節前夕探視長者，送暖獻愛心。（記者傅茗渝攝）

至於父親節計畫，Ashlee與Cherry都安排與家人吃飯慶祝，閃閃則把生日與父親節一起過，希望未來能賺錢帶全家旅行。若熙透露，曾夢想帶狗狗出國自駕旅遊，雖然牠已因病離世，這個願望仍深藏心底。

首張EP《Cloud 99》共收錄六首作品，是團體出道以來的階段性回顧與全新起點，舞蹈編排邀請蔡依林御用編舞顧問Andy打造，呈現流線感與內斂能量的「雲端舞步」。若熙表示，希望大家能透過聲音與歌詞感受她們不同的樣貌。Ashlee與玉歆都說，希望未來能舉辦演唱會，讓爸媽坐在最好的位子；閃閃也感性回憶，曾在活動上看到家人準備氣球、花束與LED風扇板為她應援，讓她至今難忘。

ELL&s也不忘呼籲粉絲父親節多陪家人，閃閃提醒：「陪伴是最好的禮物，陪伴時不要一直滑手機。」若熙認為：「親手做的禮物最珍貴，不一定要買很貴的東西。」玉歆則說：「就算節日不能回家，也可以用電話或視訊說愛你，我就很常撒嬌視訊跟爸媽說我愛你。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中