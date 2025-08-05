ELL&s父親節前夕暖心送花 成員吐「最難說出口的話」藏洋蔥

〔記者傅茗渝／台北報導〕推出首張EP《Cloud 99》的超實力女團ELL&s，近日在父親節前夕前往紅心字會老人中心探視長者，成員玉歆、Cherry、閃閃、若熙、Ashlee帶來象徵「父親之花」的石斛蘭與親手寫卡片，分享與家人之間的愛與回憶。玉歆表示：「節日當天就是要獻給家人。」呼籲大家88節回家陪伴。

ELL&s用行動傳遞愛與陪伴，感動不少在場長輩。（記者傅茗渝攝）

ELL&s於2024年自選秀節目《未來少女》出道，由五位個性與聲線特色鮮明的女孩組成，象徵當代女性多元感性能量。Ashlee感謝爸爸一路支持她追夢，總叮嚀「不要浪費能把喜歡的事當成工作的機會」；若熙則說，媽媽是最支持她的人，總在低潮時給予鼓勵。

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Cherry分享，曾想製作專屬耳返，本想等領薪再做，結果媽媽主動表示支持，直接資助她完成夢想：「我想做就趕快去做。」玉歆從6歲開始學舞，8歲與爸爸參加《鑽石夜總會》親子舞蹈大賽，在爸媽「魔鬼訓練」下奪下十關衛冕與總冠軍，奠定日後在國標舞界的成績。

談到最難說出口的話，Ashlee坦言從未對家人說過「我愛你」，Cherry也直言，感謝的話對她來說最難開口，用語言表達愛總覺得彆扭。閃閃則說在情緒低落或壓力大時，不太會主動與家人傾訴。玉歆表示，當自己被欺負時會選擇不說，怕讓父母擔心。若熙則笑說，自己會吃媽媽的醋，「她抱別人家的小孩或太寵我們家的狗，我就會默默不講話。」

ELL&s父親節前夕探視長者，送暖獻愛心。（記者傅茗渝攝）

至於父親節計畫，Ashlee與Cherry都安排與家人吃飯慶祝，閃閃則把生日與父親節一起過，希望未來能賺錢帶全家旅行。若熙透露，曾夢想帶狗狗出國自駕旅遊，雖然牠已因病離世，這個願望仍深藏心底。

首張EP《Cloud 99》共收錄六首作品，是團體出道以來的階段性回顧與全新起點，舞蹈編排邀請蔡依林御用編舞顧問Andy打造，呈現流線感與內斂能量的「雲端舞步」。若熙表示，希望大家能透過聲音與歌詞感受她們不同的樣貌。Ashlee與玉歆都說，希望未來能舉辦演唱會，讓爸媽坐在最好的位子；閃閃也感性回憶，曾在活動上看到家人準備氣球、花束與LED風扇板為她應援，讓她至今難忘。

ELL&s也不忘呼籲粉絲父親節多陪家人，閃閃提醒：「陪伴是最好的禮物，陪伴時不要一直滑手機。」若熙認為：「親手做的禮物最珍貴，不一定要買很貴的東西。」玉歆則說：「就算節日不能回家，也可以用電話或視訊說愛你，我就很常撒嬌視訊跟爸媽說我愛你。」

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