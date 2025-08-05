NONO涉性侵遭起訴 小紅老師「終於看到曙光」：還有仗要打

〔記者侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕捲入性侵案風波，士林地檢署今（5）日偵結，依《刑法》強制性交與強制猥褻等罪嫌將其起訴，並建請法院從重量刑。而當初勇敢挺身替受害者們揭露內情的吹哨者「小紅老師」，稍早也發文回應，感動喊：「終於看到一點曙光！」

小紅老師表示：「太棒了！這兩個受害者的案件一直被轉來轉去，她們真的太委屈了，這兩年的等待，終於看到一些些的曙光。」她對檢方終於提起公訴感到振奮，並感慨地說：「原來台灣司法可能還有點希望，不是大家口中殺人不用關的國家。」

請繼續往下閱讀...

小紅老師發文力挺受害者。（翻攝自臉書）

她強調社會應更加關注性侵、虐童、家暴、恐怖情人等婦幼安全議題，「這些案件充斥在你我之中，加害者會用各種形式出現，嚴重恐釀成悲劇。」最後，小紅老師喊話：「我們還沒放棄，後面還有仗要打，我們還會努力！謝謝檢察官。」

檢方指出，NONO利用藝人身分結識被害人後犯案，且態度逃避、毫無悔意，對被害人身心造成嚴重創傷，因此建請法院從重量刑。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法