蔡阿嘎喊話蘿拉「可以回來」！揭還款計畫薪資曝 網狂讚：鬼才

蔡阿嘎說可以讓蘿拉回來，條件是去做志工。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎去年指控員工蘿拉利用AB合約不法獲利千萬，由於蘿拉還不出錢，蔡阿嘎也派出公司員工和檢警單位前往蘿拉住處強制執行，並透過影片紀錄「討債」過程，最新一支影片蔡阿嘎也向蘿拉提出抵債方式，網友們看到後則大讚蔡阿嘎是鬼才。

蔡阿嘎夫婦倆在影片中透露蘿拉曾提出還款計畫，希望以蔡阿嘎的「大頭佛工作室」開發案源，透過此來還債，不過這個提案未能讓雙方達成共識，蔡阿嘎也在影片中提出方案，表明對方要回來可以，但回來是去當志工，去淨灘、撿菸蒂及垃圾，工作一天9小時，日薪一萬，並創IG帳號公布蘿拉的還債行程，「至少對台灣社會環境，對地球有一點貢獻！」

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而如果蘿拉用這個方式，蔡阿嘎粗算，一個月撿20天，只需要12年左右就能夠還清3千萬元債務。影片曝光後也引起網友討論，「最後嘎哥提出的還款計劃真的是鬼才！怎麼想的到讓她做志工還開帳號，全台灣幫忙監視，佩服佩服，坐等蘿拉答應哈哈哈哈」、「原本想說一天一萬，也太便宜她了，後來聽到要撿12年，直接笑出來，嘎哥太有才了」。

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