NONO涉性侵遭「逆轉起訴」 女律師曝內幕

〔記者侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕性侵案有了最新進展，士林地檢署今（5）日正式將NONO依強制性交、強制猥褻罪嫌起訴，指出他於2011至2013年間，在按摩會館強行壓制女性技師並性侵得逞。檢方痛批NONO藉藝人名聲結識被害人後逞私慾，且至今毫無悔意，建請法院從重量刑。對此，知名律師李怡貞也在社群平台發文：「不起訴不代表沒事。」

網紅律師李怡貞。（資料照，記者張文川攝）

李怡貞在臉書寫下：「有時候，有的人以為不起訴就沒事了，其實訴訟真的不是你想像的那樣……還沒結案前都必須戰戰兢兢，如履薄冰。」並轉發NONO遭起訴的新聞。

請繼續往下閱讀...

NONO去年遭控性侵多位女性，初期雖因證據不足獲不起訴處分，但被害人提出再議後，高檢署認為偵查不完整，發回士林地檢署補查，如今再翻案起訴，震驚各界。根據起訴書，NONO憑藉身高與體型優勢，在密閉空間中對女技師施暴，導致其身心受創。案件將由法院進一步審理，能否定罪仍待司法調查與審判結果。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法