主播成詐騙新獵物！詐團盜用名人身分騙錢騙感情

〔記者侯家瑜／台北報導〕財經主播形象專業、深具信任感，卻因此成為詐騙集團眼中肥羊！近年來假冒名人詐騙案件頻傳，不少詐騙集團鎖定新聞主播與KOL身分，設立社群假帳號誘導民眾投資，造成不少人財損失。為強化全民資安意識，三立電視攜手台灣大哥大，展開跨界合作，結合媒體影響力與電信科技，共同打造防詐新戰線。

iNEWS總監王志郁。（三立提供）

根據警政署統計，2025年6月全台詐欺案件高達16,388件。三立iNEWS記者與主播如高毓璘、張珈瑄、王志郁、李昕芸、黃倩萍等，皆發現自己成為假帳號目標，成為詐騙新寵。台灣大哥大透過反詐戰警系統，能在網站進入民眾裝置前即時過濾偽冒頁面，實現資安「早期預警」。

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三立財經台總監王志郁表示，即使公司同事有碩士高學歷，也曾落入龐氏騙局，損失上百萬。她親自分享：「我朋友的媽媽也被假法院電話騙去匯款，遭騙數百萬。」她坦言，雖然媽媽常打來求證，但「我寧願多接幾通電話，也不願她被騙！」

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸。（三立提供）

王志郁強調，主播名聲一旦遭盜用，不只影響民眾信任，也會損害個人聲譽。她更警告：「現在連AI仿冒影片都出現了，詐騙手法進化太快！」因此她已停止經營個人粉專，避免成為詐騙跳板。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩。（三立提供）

除了社群假冒，詐團也藉由LINE群組、投資陷阱與情感話術行騙，對長輩族群風險更高。台灣大哥大強調，將透過365天資安守護，協助企業維護品牌，也讓全民成為守護資安的第一道防線。

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