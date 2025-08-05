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大馬網紅把吃剩雞骨「當善心」送街友 遭撻伐急現身解釋

一名馬來西亞網紅與另兩名友人將吃剩的雞骨頭送給街友吃，羞辱的行為引發爭議。（翻攝自IG）一名馬來西亞網紅與另兩名友人將吃剩的雞骨頭送給街友吃，羞辱的行為引發爭議。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日一名馬來西亞網紅上傳一段「做善事」的影片，但卻在影片中與另兩名友人將吃剩的雞骨頭送給街友吃，羞辱的行為引發爭議，慘遭外界痛批「假善事真羞辱」，對此，網紅也發影片澄清，表示一切都只是劇本，並沒有真的給街友吃雞骨頭。

一名擁有13萬粉絲的21歲網紅近期發布一段影片，片中他與另兩名友人用帶有戲謔表情吃完炸雞，強調「不能浪費食物」，下秒竟將剩下的雞骨頭裝入外帶盒，包裝成看似完整的便當，說要「做善事捐給需要的人」。

隨後三人便開始在街上尋找目標對象，最終將便當交給一位街友，還對鏡頭得意的說：「我們找到了一位乞丐，要給他吃美味的炸雞」，從影片中顯示，流浪漢在接過食物時一臉感激，不過，當他打開餐盒發現全是雞骨頭時，明顯愣了數秒，表情瞬間從期待變成失落，儘管如此，他仍有教養的對他們表達道謝。

更扯的是，影片後半段三人返回家中，還將剩下的雞骨、雞皮餵食給寵物狗，一番羞辱人的舉止馬上惹怒網友，留言區馬上被灌爆，「毫無基本尊重」、「不把流浪漢當人看」，也有許多網友紛紛要求網紅下架影片。

大馬網紅現身解釋，強調與該名街友有事先串通好，沒有真的給對方吃雞骨頭，事後也補給他一頓完整的餐點。（翻攝自IG）大馬網紅現身解釋，強調與該名街友有事先串通好，沒有真的給對方吃雞骨頭，事後也補給他一頓完整的餐點。（翻攝自IG）

眼看情況不對，21歲網紅與兩名友人也緊急出面澄清，強調影片內容是與該名街友事先串通好的，並未真的給流浪漢吃雞骨頭，事後也有補給對方一頓完整的餐點，也承諾日後會拍攝更有意義的內容，希望外界給予反省的機會。

儘管如此，網友的怒火仍未停歇，紛紛留言狠批「重點不是串通，是這樣的內容根本無法傳遞正能量」、「根本沒有意識到自己錯在哪」、「你確定你那個影片是做善事嗎？而不是赤裸裸的羞辱嗎？」，更有不少聲浪表示，以後都不想再看到他們的影片。

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