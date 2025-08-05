香港天文台發布黑雨 歌手張敬軒清晨目睹好人好事

香港天文台發布黑雨，引起歌手張敬軒關心災情。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天氣近日持續不穩，天文台4日晚間10時發布紅色暴雨警告，今（5）日凌晨更2度發布黑雨，且天文台預告黑雨至少會持續到今天下午3時。

歌手張敬軒今天清晨行經般咸道、柏道交界，目擊黑雨下的好人好事，他暖心在社群網站曝光，短短3小時獲逾8千個讚、13萬次瀏覽，傳為佳話。

請繼續往下閱讀...

張敬軒是在Threads發文透露上午經過般咸道、柏道交界，他說：「黑雨本地的好人好事：我剛剛經過般咸道、柏道交界的安全島，有3大袋應該是被雨水沖落大垃圾袋，被沖到路中間，一台巴士過不去，有個叔叔主動走過去，拉走這3袋垃圾到安全島位置，讓巴士和其他車可以順利經過，好人有好報。」

而張敬軒除了讚揚這位叔叔的好人好事，也不忘提醒大家「注意安全」，他的分享觸動了不少網友感恩香港仍有不少好人好事，很多人也藉此答謝在黑雨仍辛苦工作的市民。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法