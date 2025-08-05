日本國民天團YUZU回來了 隔6年再登台開唱

YUZU將帶著全新專輯回歸，12月來台開唱。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本國民天團「YUZU」柚子今（5）宣布12月展開全新亞洲巡演，他們暌違6年，將於12月8日唱進新北ZEPP NEW TAIPEI，並宣布為亞洲巡演創作的歌曲《YUU》將收錄在全新單曲專輯《GET BACK》中，用音樂開啟全新篇章。

YUZU於2016年展開首次亞洲巡演，從台北、香港到新加坡等地，2017年、2019年持續拓展海外演出版圖，遇上疫情先喊卡，這次帶著《GET BACK》展開多項驚喜企劃，帶領歌迷重回屬於YUZU的熱血現場。

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YUZU亞洲巡迴演唱會主視覺。（寬宏提供）

這次台灣巡演邀來音樂製作人暨DJ TeddyLoid強勢助陣，近年來TeddyLoid與YUZU合作擦出精彩火花，從2023年的《Beautiful》、2024年《flowers》到今年《GET BACK》，雙方在音樂上的化學反應持續升溫。

YUZU亞洲巡迴演唱會門票將於8月12日中午12點全面啟售，票價為$3800、$3000，粉絲可透過寬宏售票系統購票。

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