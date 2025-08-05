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5566報告紅字！王仁甫「自我感覺良好」 健檢才知道「這項」偏高

〔記者張釔泠／台北報導〕5566成軍20多年來陪伴歌迷成長，孫協志、王仁甫、許孟哲應千禧之愛健康基金會之邀，擔任「89量腰日」健康大使，透過自己的親身經驗，鼓勵全民重視腰圍管理、血壓檢測與三高預防，並參加「八九量腰日」健康行動，齊心喊出：「56不能忘，健康才是王！」為全民的健康發聲。

5566合體當「89量腰日」健康大使。（千禧之愛健康基金會提供）5566合體當「89量腰日」健康大使。（千禧之愛健康基金會提供）

「很多人說青春有56陪伴，我們也真的從年輕陪到現在。」孫協志感性說道，「但年紀漸長，身體真的會慢慢退化，所以維持健康變得更重要。」孫協志分享，曾因健康檢查被醫師提醒：「你的糖化血色素已經高過標準，再不調整飲食，未來可能會變糖尿病。」他才開始減糖、多吃蔬菜水果，並強調：「只要開始改變，健康就能追回來。」

王仁甫透露，自己過去因為外景與表演工作勞動強度高，一直覺得「自己很健康」，他坦言近年健康檢查才發現三酸甘油酯偏高，才開始了解腰圍、血脂、血壓這些數據背後的意義，他說：「現在就靠跑步、騎腳踏車，一個月騎超過300公里來控制體態。」

5566合體當「89量腰日」健康大使。（千禧之愛健康基金會提供）5566合體當「89量腰日」健康大使。（千禧之愛健康基金會提供）

許孟哲則從育兒生活中體會到健康的重要。「我的小孩一個4歲、一個2歲，常常吵架，我在當和事佬時也會被情緒影響，有時氣到喘不過氣，才驚覺血壓飆高。」他也因此了解量血壓「722原則」，連續量7天、每天量2次、早晚各量1次。

5566合體當「89量腰日」健康大使。（千禧之愛健康基金會提供）5566合體當「89量腰日」健康大使。（千禧之愛健康基金會提供）

5566提醒，代謝症候群五大指標包括：腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低，只要這五項中有三項以上異常，就被歸為代謝症候群族群。孫協志感慨說：「我外婆有糖尿病，所以我自己也要特別注意體質和遺傳的影響。飲食與運動都可以幫助逆轉這些指標！」

5566認為，內在健康才是最根本的關鍵，「腰圍是最簡單的健康指標！」根據國健署建議，男性腰圍應低於90公分、女性低於80公分，簡單一句口訣「腰圍八九十，健康常維持」，呼籲全民參與「89量腰日」三高蔬果有福活動。

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