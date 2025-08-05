晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒淇、李心潔、賈靜雯同台飆戲！Netflix台劇《回魂計》私刑復活死刑犯超虐心

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際影后舒淇、李心潔主演的台劇《回魂計》將在10月9日於Netflix上架。該劇探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。首次出演Netflix華語影集的舒淇表示：「很期待！我拿到劇本的時候，就覺得這是一個很有突破的戲，不僅僅是對我作為演員而言，對華語劇集來說也是一種創新。我配音期間已經看過一些粗剪，但當我看到前導預告還是『哇！』了一下。」

舒淇（左）、李心潔首度攜手合作《回魂計》，揭開復仇序幕。（Netflix提供）舒淇（左）、李心潔首度攜手合作《回魂計》，揭開復仇序幕。（Netflix提供）

李心潔對於影集終於要在Netflix播出，也表達興奮心情，李心潔說：「從來沒有遇到過這麼刺激，有點瘋狂又深刻的女性題材，我自己演得很過癮，當然更期待可以和全球觀眾分享的那一天。」

除了2大影后主演，還有雙金影后賈靜雯特別演出，以及金鐘迷你劇戲王傅孟柏飾演詐騙首腦，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

李心潔（左）在《回魂計》尋復活儀式，讓死刑犯傅孟柏重生，接受七天私刑審判。（Netflix提供）李心潔（左）在《回魂計》尋復活儀式，讓死刑犯傅孟柏重生，接受七天私刑審判。（Netflix提供）

在今日曝光的前導預告中，死刑犯張士凱（傅孟柏 飾）被綁在刑台上準備執行處決，現場氣氛凝重，母親悅心（鍾欣凌 飾）帶著複雜而詭譎的微笑，受害者家屬汪慧君（舒淇 飾）與趙靜（李心潔 飾）則表情冷峻，注視著處刑的過程，就在片刻之間，死刑便執行完畢，汪慧君的一句：「就這麼結束了？」道出身為受害者家屬心中的不甘與憤怒，諷刺的是，接受死刑對張士凱來說似乎並不是種懲罰，而是種獎賞與解脫。

李心潔（左起）、舒淇和賈靜雯聯手在《回魂計》飆戲，掀最黑暗母愛復仇。（Netflix提供）李心潔（左起）、舒淇和賈靜雯聯手在《回魂計》飆戲，掀最黑暗母愛復仇。（Netflix提供）

劇中飾演李心潔女兒的方郁婷，撕心裂肺的哭著向母親求援，令人看得心碎不已，而不甘就此接受這般結局的兩位母親，選擇挺身而出、聯手展開另一段不惜代價的私刑復仇。透過神秘的復活儀式，慧君與趙靜將張士凱從死神手中拉回，讓他重獲生命卻只能苟活七天，在這短暫的時間內，他不再是自由之身，而是成為她們復仇計劃的棋子，遭受嚴酷的折磨與審判。

舒淇（左）、李心潔合作《回魂計》，卡司華麗。（Netflix提供）舒淇（左）、李心潔合作《回魂計》，卡司華麗。（Netflix提供）

而同為受害者家屬之一的黃宜臻（賈靜雯 飾），是一名專業冷靜的律師，代表受害者家屬處理訴訟事宜，得知張士凱死而復生的消息也震驚不已，直問：「妳們對他做了什麼？」預告畫面中，張士凱痛苦掙扎，質疑自己身處何處，氛圍既詭譎又充滿壓迫感，兩位母親的復仇手段令人怵目驚心，為觀眾展現復仇的殘酷與複雜情感，挑戰人性與正義的界線，究竟將所恨之人復活，是否真能伸張正義，為復仇賠上所有的兩位母親，又將被推向怎樣的道德極限，將是本劇的一大看點。

而本次顛覆以往形象，飾演劇中冷血反派的傅孟柏也激動表示：「奇幻又刺激的故事情節，劇中人物的善惡對決都非常精彩，很期待播出，也期待觀眾觀看後的回饋！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中