舒淇、李心潔、賈靜雯同台飆戲！Netflix台劇《回魂計》私刑復活死刑犯超虐心

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際影后舒淇、李心潔主演的台劇《回魂計》將在10月9日於Netflix上架。該劇探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。首次出演Netflix華語影集的舒淇表示：「很期待！我拿到劇本的時候，就覺得這是一個很有突破的戲，不僅僅是對我作為演員而言，對華語劇集來說也是一種創新。我配音期間已經看過一些粗剪，但當我看到前導預告還是『哇！』了一下。」

舒淇（左）、李心潔首度攜手合作《回魂計》，揭開復仇序幕。（Netflix提供）

李心潔對於影集終於要在Netflix播出，也表達興奮心情，李心潔說：「從來沒有遇到過這麼刺激，有點瘋狂又深刻的女性題材，我自己演得很過癮，當然更期待可以和全球觀眾分享的那一天。」

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除了2大影后主演，還有雙金影后賈靜雯特別演出，以及金鐘迷你劇戲王傅孟柏飾演詐騙首腦，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

李心潔（左）在《回魂計》尋復活儀式，讓死刑犯傅孟柏重生，接受七天私刑審判。（Netflix提供）

在今日曝光的前導預告中，死刑犯張士凱（傅孟柏 飾）被綁在刑台上準備執行處決，現場氣氛凝重，母親悅心（鍾欣凌 飾）帶著複雜而詭譎的微笑，受害者家屬汪慧君（舒淇 飾）與趙靜（李心潔 飾）則表情冷峻，注視著處刑的過程，就在片刻之間，死刑便執行完畢，汪慧君的一句：「就這麼結束了？」道出身為受害者家屬心中的不甘與憤怒，諷刺的是，接受死刑對張士凱來說似乎並不是種懲罰，而是種獎賞與解脫。

李心潔（左起）、舒淇和賈靜雯聯手在《回魂計》飆戲，掀最黑暗母愛復仇。（Netflix提供）

劇中飾演李心潔女兒的方郁婷，撕心裂肺的哭著向母親求援，令人看得心碎不已，而不甘就此接受這般結局的兩位母親，選擇挺身而出、聯手展開另一段不惜代價的私刑復仇。透過神秘的復活儀式，慧君與趙靜將張士凱從死神手中拉回，讓他重獲生命卻只能苟活七天，在這短暫的時間內，他不再是自由之身，而是成為她們復仇計劃的棋子，遭受嚴酷的折磨與審判。

舒淇（左）、李心潔合作《回魂計》，卡司華麗。（Netflix提供）

而同為受害者家屬之一的黃宜臻（賈靜雯 飾），是一名專業冷靜的律師，代表受害者家屬處理訴訟事宜，得知張士凱死而復生的消息也震驚不已，直問：「妳們對他做了什麼？」預告畫面中，張士凱痛苦掙扎，質疑自己身處何處，氛圍既詭譎又充滿壓迫感，兩位母親的復仇手段令人怵目驚心，為觀眾展現復仇的殘酷與複雜情感，挑戰人性與正義的界線，究竟將所恨之人復活，是否真能伸張正義，為復仇賠上所有的兩位母親，又將被推向怎樣的道德極限，將是本劇的一大看點。

而本次顛覆以往形象，飾演劇中冷血反派的傅孟柏也激動表示：「奇幻又刺激的故事情節，劇中人物的善惡對決都非常精彩，很期待播出，也期待觀眾觀看後的回饋！」

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