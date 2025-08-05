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迪士尼沒騙人！彭彭與丁滿真的是好麻吉 「本尊」現身笑翻網友

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪士尼動畫電影《獅子王》深受歡迎，人氣角色彭彭與丁滿的互動也充滿笑點，大人小朋友都喜歡，近期有網友分享影片，真實版的「彭彭與丁滿」出現了，果真是「麻吉」黏在一起，網友開玩笑說：「迪士尼真的沒騙人！」

彭彭與丁滿是迪士尼動畫裡的人氣角色。（資料照）彭彭與丁滿是迪士尼動畫裡的人氣角色。（資料照）

不只在《獅子王》中出現，疣豬「彭彭」與狐獴「丁滿」也自成主角，《彭彭丁滿歷險記》同樣受到觀眾喜愛，而丁滿最喜歡坐在彭彭背上。近期網友又轉發真實版「彭彭與丁滿」影片，網友笑稱：「迪士尼把紀錄片拍成動畫片了。」原來現實生活中真的有這樣的畫面。

彭彭與丁滿深受大小朋友喜愛。（翻攝自IG）彭彭與丁滿深受大小朋友喜愛。（翻攝自IG）

真實版的「彭彭與丁滿」逗笑網友。（翻攝自微博）真實版的「彭彭與丁滿」逗笑網友。（翻攝自微博）

現實生活中的「彭彭與丁滿」也是好朋友。（翻攝自微博）現實生活中的「彭彭與丁滿」也是好朋友。（翻攝自微博）

真實生活裡的「彭彭」低頭吃蔬菜，「丁滿」坐在牠身上東張西望，網友笑說：「真的是好朋友啊！」不少網友說看到這畫面，忍不住喊出「Hakuna Matata！」另有網友說，迪士尼充滿魔法，連友誼都能跨越次元，真實世界裡的「彭彭與丁滿」，友情同樣堅不可摧。

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