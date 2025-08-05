宋英奎車內身亡 好友李鐘赫崩潰悲喊：對你很失望

宋英奎的離世消息使演員李鐘赫大受打擊，悲痛發文寫下心情。（翻攝自IG、經紀公司官網）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇綠葉演員宋英奎4日被發現陳屍車內，無他殺嫌疑，享年55歲，噩耗震驚外界。宋英奎的離世消息，使他的演員好友兼後輩李鐘赫大受打擊，在IG曬出宋英奎的靈堂照，悲痛寫下「太軟弱了，對你很失望」，字句充滿心疼。

李鐘赫（圖）為宋英奎的學弟兼後輩，兩人在演藝圈一路扶持，沒想到宋英奎卻先離去，使他大受打擊。（翻攝自IG）

李鐘赫是宋英奎在首爾藝術大學戲劇系的學弟，也是前後輩關係，兩人在演藝圈一路扶持、互相鼓勵，沒想到宋英奎卻先離去，使李鐘赫大受打擊，於今（5）日在IG寫下，「這麼討厭這個世界嗎？太軟弱了，對你很失望，不知道你會這樣做，明明平時很疼愛我，好好安息吧」。

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根據韓媒分析，悲劇發生原因可能有三，第一為宋英奎生前和妻子分居，婚姻狀態岌岌可危，第二是戲約驟減，生計陷困境，第三則為他於6月發生的酒駕事件，使本就困頓的處境又雪上加霜。此外，也有人分析，南韓演藝圈對待酒駕或吸毒等醜聞幾乎是零容忍，像是先前發生吸毒、酒駕醜聞後選擇離世的李善均、金賽綸，幾乎都是受不了網路輿論壓力及高額賠償金所致。

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