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娛樂 最新消息

《八尺門》雷嘉汭登Disney+韓劇 蛇皮裝＋纏繞攻擊驚豔登場

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬東石等人主演的Disney+韓劇《TWELVE》以東方十二生肖為創意靈感，講述十二位以人類模樣生活在人間、保護人類的天使們，與邪惡勢力展開對決的K-動作英雄影集。其中來自台灣的雷嘉汭曾演出《八尺門的辯護人》，曾因該角色入圍金鐘迷你劇戲后，這回在《TWELVE》飾演「鈴鐺」，是象徵蛇的天使。雷嘉汭表示：「十二生肖是亞洲文化中非常熟悉的題材，讓我感到特別有趣。角色的轉變、英雄敘事和豐富的動作場面，都讓我留下深刻印象。」

雷嘉汭在《TWELVE》飾演「鈴鐺」，是象徵蛇的天使。（Disney+提供）雷嘉汭在《TWELVE》飾演「鈴鐺」，是象徵蛇的天使。（Disney+提供）

她也指出自己透過各種媒體觀察蛇的特徵。「服裝方面則運用了蛇皮的質感，讓鱗片若隱若現；動作設計方面也嘗試展現蛇在狩獵時纏繞獵物的姿態」。

她劇中擁有自古流傳下來的醫術與治癒能力，經營著一家韓醫院。當夥伴們遭受惡勢力無差別攻擊時，她負責治療、製作藥劑，成為重要支援角色。此外，她與能讀懂自己心意的「多尼」之間，將展現特別的默契與化學反應。

雷嘉汭（後）和韓星高圭必在《TWELVE》共同經營「泰山韓醫院」。（Disney+提供）雷嘉汭（後）和韓星高圭必在《TWELVE》共同經營「泰山韓醫院」。（Disney+提供）

此外，曾演出《熱血司祭》系列、《刑警錄》系列、《戀慕》、《犯罪都市3》的韓星高圭必此次將以天使「多尼」之姿登場，再創演藝生涯代表作。「多尼」在人間與同伴天使「鈴鐺」共同經營「泰山韓醫院」，擔任護士工作，作為象徵豬的天使，不僅動作靈活、力量驚人，還擁有能聽懂動物心聲的特殊能力。

高圭必表示：「從企劃階段就拜託製作組，若有豬角色請一定要找我演出」，表露出對角色的熱愛。他也補充：「因為動作場面很重要，所以比起單純動作，我更思考如何呈現出適合『多尼』的風格。透過腹部的特殊攻擊方式，不但突顯角色特性，也是一種全新的嘗試。」《TWELVE》將於8月23日在Disney+播出。

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