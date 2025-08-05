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被影射衝撞警察 女星侯沁潔不忍了發聲喊告

侯沁潔3日深夜駕車行經新北新莊幸福路，被報導疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬，遭依妨害公務移送法辦，昨她發文否認衝撞警察。（翻攝自侯沁潔臉書）侯沁潔3日深夜駕車行經新北新莊幸福路，被報導疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬，遭依妨害公務移送法辦，昨她發文否認衝撞警察。（翻攝自侯沁潔臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕曾演過鄉土劇、在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔的女星侯沁潔，3日深夜駕駛一輛白色BMW汽車行經新北市新莊區幸福路，被指疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬，遭依妨害公務移送法辦，新北地檢署4日複訊後已將侯沁潔請回。

稍早侯沁潔在臉書發文表示：「請問有哪幾家電視台發佈本人衝撞警察的不實報導，沒有經過雙方求證，就發佈不實報導，嚴重傷及及本人的名譽及妨害秘密、違反個資，請立刻下架，本人一定馬上對電視台提出告訴。」

而侯沁潔昨晚發文稱自己傷勢比警察更為嚴重，控訴員警持警棍敲壞座車，她憤怒表示：「這就是做賊喊抓賊！」否認刻意衝撞警察更表示：「若真撞警，檢方不會如此迅速放人。」

此外，侯沁潔還公開手上瘀青照，強調當時遭10多名男警壓制上手銬，甚至被戴上腳銬，抱怨車內物品被翻亂，「我只是想吃頓晚餐，卻遭不公平對待。」針對警方疑她酒駕，侯沁潔否認說：「熟識我的朋友都知道我不喝酒，更不會酒後駕車。」喊冤被糟蹋反咬真正的妨害公務是警方。

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