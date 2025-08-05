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娛樂 最新消息

趙露思怒撕經紀公司 陳沂逆風批「這樣搞沒人敢跟她合作」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國女星趙露思去年因工作過勞導致健康亮紅燈，一度暫停所有演藝活動，經過半年休養才逐漸回歸。怎料日前她突公開發文怒指經紀公司霸凌、拗她賠償生病期間欠的錢，還威脅她若不照做就要封殺，讓她氣到喊話「我不幹了，不用你們封殺我！」，對此，許多網友一面倒支持趙露思，不過網紅陳沂這次卻不挺，反而認為趙露思這樣開撕公司的做法很不妥。

陳沂昨（4）日晚間在臉書發文寫下對趙露思開撕公司的看法，「趙露思此舉應該是想藉由輿論聲浪，讓她能順利跟公司解約，避免負擔天價違約金，因為她還有四年經紀約，要是被冷凍四年花期也就結束了」。

陳沂表示看不懂趙露思這種玉石俱焚的做法，控訴內容也很不講理，「這樣搞恐怕沒人敢跟她合作，因為不知道她什麼時候又要突然爆炸，此時此刻，解不解約根本沒差了，這波吃瓜流量過去，還真什麼都沒了」。

【陳沂臉書全文】

趙露思跟經紀公司開撕。
控訴她精神出現狀況，生病無法工作，經紀公司承諾會負責，卻單方面從她工作室划走約台幣八百多萬，讓她一個人承擔。

經紀公司的說法是，都有諮詢過律師，是按照比例賠償，一切合法。

趙露思此舉應該是想藉由輿論聲浪，讓她能順利跟公司解約，避免負擔天價違約金。
因為她還有四年經紀約，要是被冷凍四年花期也就結束了。

但我真的看不懂這種玉石俱焚的做法。
是說沒有任何人想生病，但因為生病造成劇組損失，本人難道不用擔一些責任嗎？要經紀公司負全責很沒道理吧？

她跟經紀公司鬧翻，說因為對方的80造成她精神出現狀況。
現在又開撕，控訴內容也很不講理。這樣搞恐怕沒人敢跟她合作，因為不知道她什麼時候又要突然爆炸。

內娛那麼多流量小花，真的不差她一個。
馬上就會被新人給取代，以後提起趙露思，印象恐怕也只剩生病、賣慘、開撕這種不體面的事，不記得之前幾部爆劇裡那個圓臉可愛的女孩。

有些人總是覺得別人對不起她，卻從來都沒想過有沒有可能根本是自己的問題。
此時此刻，解不解約根本沒差了，這波吃瓜流量過去，還真什麼都沒了。

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