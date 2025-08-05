林襄遭嗆跩什麼 截圖曝黑粉帳號恐觸法

林襄人紅是非多。（翻攝自林襄IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員林襄日前公布粉絲互動小規則，被不理性粉絲圍剿，對此，她公開對方留言截圖反擊，但此舉恐觸犯恐嚇罪及違反《個資法》。

《個資法》第41條規定，若公開目的意圖為自己或第三人的不法利益，甚至損害他人利益，最高可處5年以下有期徒刑，得併科一百萬以下罰金；若公開截圖目的是要讓其他網友公審、肉搜，藉此恐嚇傳訊者，導致對方心生畏懼，恐構成《刑法》第305條的恐嚇罪。

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林襄日前公布粉絲互動小規則，有「只簽肖像球、肖像毛巾、肖像系列周邊，比賽前不簽『書本類』的東西」、「排隊遵守現場『默契動線』」、「素顏狀態不合照」、「下班路『基本上』不簽名、不合照，通常隔天還有工作，想早點回家休息」，沒想到被部分網友留言，斥她「跩什麼」，還有人稱她只會蹭沈玉琳拉抬個人知名度。

據了解，林襄不僅公開謾罵網友的留言截圖，還有帳號及照片，但都未經馬賽克處理，她還點名說：「很氣喔！」不過林襄未隱藏粉絲帳號和頭像，恐觸犯《個資法》。

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