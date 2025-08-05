晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林襄遭嗆跩什麼 截圖曝黑粉帳號恐觸法

林襄人紅是非多。（翻攝自林襄IG）林襄人紅是非多。（翻攝自林襄IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員林襄日前公布粉絲互動小規則，被不理性粉絲圍剿，對此，她公開對方留言截圖反擊，但此舉恐觸犯恐嚇罪及違反《個資法》。

《個資法》第41條規定，若公開目的意圖為自己或第三人的不法利益，甚至損害他人利益，最高可處5年以下有期徒刑，得併科一百萬以下罰金；若公開截圖目的是要讓其他網友公審、肉搜，藉此恐嚇傳訊者，導致對方心生畏懼，恐構成《刑法》第305條的恐嚇罪。

林襄日前公布粉絲互動小規則，有「只簽肖像球、肖像毛巾、肖像系列周邊，比賽前不簽『書本類』的東西」、「排隊遵守現場『默契動線』」、「素顏狀態不合照」、「下班路『基本上』不簽名、不合照，通常隔天還有工作，想早點回家休息」，沒想到被部分網友留言，斥她「跩什麼」，還有人稱她只會蹭沈玉琳拉抬個人知名度。

據了解，林襄不僅公開謾罵網友的留言截圖，還有帳號及照片，但都未經馬賽克處理，她還點名說：「很氣喔！」不過林襄未隱藏粉絲帳號和頭像，恐觸犯《個資法》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中