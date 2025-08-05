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網紅在大S墓地直播挨轟消費逝者 遭挖是張蘭粉絲

一名劉姓網紅疑在大S墓地開直播，遭轟是在蹭熱度、消費逝者。（翻攝自微博、臉書）一名劉姓網紅疑在大S墓地開直播，遭轟是在蹭熱度、消費逝者。（翻攝自微博、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星大S今年2月因病驟逝，長眠於金寶山，至今過去半年，親友依舊深陷悲傷。怎料此時竟有網紅在大S長眠處開直播，不僅拍攝墓園整體環境，過程中還拍攝到大S的墓碑，上頭有具俊曄以韓文刻寫「永遠懷念」等字樣，誇張的舉動惹怒粉絲，紛紛肉搜該網紅身分。

劉姓網紅一度拍到大S的墓碑。（翻攝自微博）劉姓網紅一度拍到大S的墓碑。（翻攝自微博）

一名劉姓網紅昨（4）日疑在金寶山開直播，過程中拍攝到大S的墓碑，劉姓網紅更在直播中表示，當天並沒有見到具俊曄，他對此提出質疑，認為具俊曄並沒有像網路傳言所說的那麼常來。

劉姓網紅被起底是張蘭粉絲，兩人還一起開過直播。（翻攝自微博）劉姓網紅被起底是張蘭粉絲，兩人還一起開過直播。（翻攝自微博）

劉姓網紅毫無同理心的直播引發網友不滿，紛紛痛斥他為追求流量不擇手段，甚至消費逝者，氣炸的網友也向抖音檢舉該帳號，並起底劉姓網紅身分，據網友爆料，劉姓網紅應為台灣人，過去曾與大S前婆婆張蘭多次互動，甚至一同直播。上月21日，張蘭還轉發了劉姓網紅的影片，他則在直播中公開感謝張蘭，表示若她未來有空來台灣，一定會請她吃飯。

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