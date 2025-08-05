踢爆性騷反遭網友霸凌成重度憂鬱？陳天仁發聲回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳天仁近日上節目指控遭健身教練性騷擾，對方不僅對她「抓奶、抓下體」，事後還透過訊息頻繁騷擾，讓她感到極大壓力，事後揭露該名蔣姓教練是知名健身房「300壯士」的前營運長，但對方發聲明否認，引發熱議，也導致陳天仁被網友霸凌。性騷事件爆出後，傳出她原本就有PTSD（創傷後壓力症候群），還被醫師診斷罹患重度憂鬱症，她向朋友哭訴：「根本是逼受害者走絕路。」

陳天仁指出性騷事件爆出後，自己收到許多網友鼓勵與打氣。（翻攝自IG）

而她今發出聲明，對此事表示：「抱歉佔用到了社會資源，謝謝關心。報導有些失真，部分內容過於誇張。從未想用自己的陰影來取得關注，也不想佔用版面。針對此事後續已低調處理，也不需要公開澄清對方所捏造的不實言論。」

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她說：「謝謝關心與理解的人。目前重心依然是家人與工作，狀況並不差，也請大家放心。」並提到其實沒有酸民霸凌這麼嚴重，大部分網友都給她加油打氣。「前陣子確實是有一點點低潮，但沒有那麼嚴重啦。」

然而性騷這件事，是陳天仁上節目指控遭健身教練性騷擾，事後揭露該名蔣姓教練是知名健身房「300壯士」的前營運長。但該名蔣姓教練回覆相關爭議時，他承認與陳天仁的親密行為是他未妥善拿捏異性交往的分寸，但「這些親密互動過程中，都是彼此自願及參與，甚至也是在對方的主動以及引導下發生。」

另外，陳天仁爆出遭蔣男性騷後，上豪哥YT頻道一起揭發對方的惡行，關於陳天仁和豪哥一起拍影片詆毀他，把性騷渲染成「性侵未遂」，蔣姓教練反控是兩人有計畫性地逐步利用此事重創他的名譽。

蔣姓教練也向論及婚嫁的名模女友紀艾希道歉，「整起事件中感到重創及輿論壓力，造成不可抹滅的傷害，我感到無比愧疚。」

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