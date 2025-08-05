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娛樂 最新消息

兩週前才結婚 大衛羅奇癌逝 「新婚妻懷中離世」

〔記者王靖惟／台北報導〕美國傳奇搖滾樂團「Junkyard」主唱大衛羅奇（David Roach）近年罹患鱗狀細胞癌，積極對抗病魔治療，兩週前甫與女友珍妮佛（Jennifer）完婚，不料傳來令人悲痛消息，大衛羅奇已於本月2日辭世，享年59歲。

大衛羅奇（David Roach）為美國搖滾樂團「Junkyard」主唱，今傳出病逝消息。（圖翻攝自IG@junkyardhollywood）大衛羅奇（David Roach）為美國搖滾樂團「Junkyard」主唱，今傳出病逝消息。（圖翻攝自IG@junkyardhollywood）

外媒報導大衛羅奇多年來力抗侵略性鱗狀細胞癌卻依舊不敵病魔，在家中於妻子珍妮佛的懷抱中逝世，兩週前他們才穿出新婚好消息，不料短短時日大衛羅奇悲痛離世，樂團在官方Instagram發文悼念：「昨晚，大衛在家中於妻子的懷抱中平靜離世。他不僅是一位天賦異稟的音樂人，更是深愛家庭的父親、丈夫與兄長。」

其妻子珍妮佛痛失丈夫，仍強打精神在社群平台上發文表達深切哀思，她寫道：「雖然很難過，但我感謝丈夫始終保持幽默與堅毅，努力面對病情。」並指出丈夫從未放棄希望力抗病魔的精神令她感到驕傲。

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