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被問不想再找個對象？ 歐陽靖鬆口給答案

歐陽靖常分享與兒子新醬生活甜蜜互動。（翻攝自歐陽靖臉書）歐陽靖常分享與兒子新醬生活甜蜜互動。（翻攝自歐陽靖臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅歐陽靖常會分享與兒子新醬生活互動，單身5年的她今（5）日上午鬆口透露現在偶爾還會被問：「妳都不想再找一個對象嗎？」

歐陽靖自嘲一看就是「沒興趣」，對於要不要找對象，她給的答案是：「現在，我已經完滿了。」坦言自己一輩子都在尋找一個情緒穩定的陪伴對象，沒想到自己生了一個，「我有一種勝過情侶感情的愛，是無所求的付出；現在，我的人生已經完滿了，我這輩子再也不用穿上盔甲去找了。」
此外，歐陽靖也清楚小孩總會長大，有一天總會離巢、會找到他更愛的人，但當媽媽的這個過程中，無論是愛與被愛，都已經讓我補完了心中的缺憾，「將來要不要步入婚姻與家庭是他的自由，但我很確定自己養出了一個『懂得愛人』的孩子，我也希望他能帶給別人幸福。」
至於單身這麼久，都不想再找一個對象嗎？歐陽靖笑說，她無法同時愛上兩個人，「所以可能要等到我『媽媽身份畢業』的那天吧？但那時我已經過更年期了，搞不好吃美食、跟朋友旅遊帶給我的幸福感還比較大。」

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