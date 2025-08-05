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娛樂 電視

蘿拉想登《炎上》還債？蔡阿嘎爆「薩泰爾接洽內幕」氣炸：不要唬爛

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉的債務糾紛尚未落幕，近日蔡阿嘎在影片中爆料，蘿拉曾透過薩泰爾娛樂傳達有意登上諷刺節目《炎上》，希望藉機賺錢還債。不過蔡阿嘎對此強烈質疑，直言：「不要唬爛！」

蔡阿嘎（左起）、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）蔡阿嘎（左起）、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）

蔡阿嘎透露，薩泰爾娛樂曾提出舉辦「炎上蘿拉」專場，他當時也回應：「你們可以先去問蘿拉，她敢就來。」沒想到過一陣子後，薩泰爾竟表示「蘿拉好像有意願」，讓蔡阿嘎聽了當場炸鍋。他憤怒回應：「我們律師要找她都找不到，她哪來的意願？」

蔡阿嘎與太太二伯更擔心蘿拉臨陣脫逃的風險，指出以她的個性，可能表面答應、甚至參加彩排，卻在演出當天突然缺席，讓整場活動開天窗，認為薩泰爾是被蘿拉話術欺騙了。考量到這些不確定性，最終蔡阿嘎方面婉拒了薩泰爾的合作提議。

除了上節目還債的傳聞外，蔡阿嘎也透露，蘿拉曾提出還款計畫，但內容「非常不合理」，目前仍未取得共識。對此，他向律師建議另一種方式：「讓她到我們的公益機構當志工，撿垃圾、淨灘，一天算一萬元，直到還清為止。」不過蘿拉目前尚未回應這項提議。

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