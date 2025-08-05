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娛樂 最新消息

鄭雨盛遭友人爆「秘密結婚」 經紀公司首發聲

〔記者鍾志均／台北報導〕52歲韓國影帝鄭雨盛今（5）早傳出結婚消息，女方並非女模文佳菲，而是和他交往多年的女友，引爆韓網討論炸鍋；鄭雨盛的經紀公司Artist Company稍早回應此事，又引來網友評價兩極，直說心情五味雜陳。

鄭雨盛（左）被爆結婚，妻子不是文佳菲。（翻攝自Naver）鄭雨盛（左）被爆結婚，妻子不是文佳菲。（翻攝自Naver）

Artist Company向韓媒《體育京鄉》回應「關於鄭雨盛相關的報導，因屬藝人私領域，公司方面無法發表任何正式立場，敬請見諒」，強調請外界克制對鄭雨盛私生活的過度關注和猜測。

稍早韓媒《My Daily》獨家報導，鄭雨盛的友人證實「鄭雨盛近來和交往多年的女友完成結婚登記。」加上公司回覆並未否認，形同默認鄭雨盛「已婚」事實。

由於鄭雨盛去年突然爆出和女模文佳菲育有私生子，曾是「黃金單身漢」的他一度引起韓網騷動，他事後坦言「作為孩子的爸爸，會負起全責」，卻表明不會和文佳菲結婚。

事實上，鄭雨盛捲入私生子醜聞當下，就傳出他早有交往多年的女友，令網友直搖頭，轟他是渣男、花花公子，如今鄭雨盛和相戀多年女友結婚，為此風波劃下句點，部分網友不太看好，認為出軌有一就有二，但也有人表示願給他機會，盼他收起玩心，好好當一名人夫就好。

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