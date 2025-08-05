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熊家婕和玉女歌手有驚人巧合！最美星二代李紫嫣遺傳媽媽好氣質

李紫嫣遺傳媽媽熊家婕的漂亮與氣質。（翻攝自IG）李紫嫣遺傳媽媽熊家婕的漂亮與氣質。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李㼈和愛妻熊家婕的女兒李紫嫣常被網友誇讚是「最美星二代」，雖然父女已多次出現在一些公益或演藝工作場合，不過熊家婕卻較少露面，這次在玉女歌手周子寒的大方分享下，難得看見熊家婕近況，網友直呼熊家婕太美了，也大讚原來李紫嫣遺傳了媽媽的漂亮容貌和好氣質。

45歲的熊家婕保持相當好，周子寒分享兩人合照，並談到：「好久不見董氏義工夥伴熊家婕，原來我們倆生日只差一天又十多年，參加完論壇，7至9月壽星一起慶生。」周子寒生日是9月4日，因此熊家婕和她同屬9月壽星，事實上不只熊家婕是董氏基金會義工，過去李紫嫣也曾和爸爸李㼈一起出席戒菸公益活動。

熊家婕（左）和周子寒生日只差一天。（翻攝自臉書）熊家婕（左）和周子寒生日只差一天。（翻攝自臉書）

周子寒（左）和熊家婕提前慶生。（翻攝自臉書）周子寒（左）和熊家婕提前慶生。（翻攝自臉書）

李紫嫣不只漂亮有仙氣，還很會讀書，常拿作文比賽獎項的她，如願進入師大國文系就讀，除了是PER6IX、黑曜精靈等女團成員，近期也將加入電影演出，這次媽媽熊家婕的照片難得出現在社群上，讓網友驚豔母女都是美人胚子，羨慕李㼈好幸福！

之前李紫嫣曾因媽媽熊家婕去外婆家待了幾天，她就開始想念媽媽，母女通話光是聽到媽媽的關心她就哭了，「我認識到自己，哪怕已經20幾歲了，還是需要媽媽的小女孩，能夠成為我媽媽的女兒是一件如此幸福的事情，幸福到近乎是所有難過的解藥。家人不在身邊就多打打電話吧，我相信想念是雙向的。」

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